El día que a Las Tunas le nació un frente guerrillero

Las Tunas.- Aunque su consolidación estratégica comenzó tras el inicio de la contraofensiva rebelde en la Sierra Maestra, el 4 de noviembre de 1958 quedó oficialmente constituido el Cuarto Frente Oriental Simón Bolívar, una estructura militar que desempeñó un papel decisivo en la etapa final de la lucha insurreccional contra la dictadura batistiana.

La creación de este frente respondió a una nueva estrategia concebida por el Comandante en Jefe Fidel Castro. En una carta enviada a Juan Almeida Bosque el 8 de octubre de 1958, le comunicó su decisión de modificar el plan inicial de tomar Santiago de Cuba y concentrar los esfuerzos en el control de la entonces provincia de Oriente, con el propósito de facilitar posteriormente el acceso a la segunda ciudad más importante del país.

Para cumplir ese objetivo fueron enviadas fuerzas rebeldes hacia los territorios de Victoria de Las Tunas, Puerto Padre, Holguín y Gibara. Sus principales misiones consistían en combatir de manera constante a las tropas enemigas, interrumpir los suministros de agua, electricidad y comunicaciones, así como impedir que las fuerzas situadas en la retaguardia del Ejército Rebelde recibieran refuerzos.

Con este propósito se organizaron tres columnas y un pelotón. Entre ellas sobresalió la Columna No. 12, comandada por Eduardo Zardíñas Labrada, «Lalo», que llegó al actual territorio tunero el 18 de noviembre de 1958 y protagonizó algunas de las acciones combativas más significativas de la región.

Lalo estableció su comandancia en San Joaquín, a unos doce kilómetros de la ciudad de Las Tunas por la carretera hacia Bayamo. Desde allí desplegó una intensa actividad militar encaminada a custodiar los accesos orientales y hostigar continuamente al Ejército de la tiranía, especialmente a lo largo de la Carretera Central.

Entre las principales acciones desarrolladas por sus fuerzas figuran dos ataques a Jobabo, el último de los cuales permitió la liberación de la localidad. También sobresalen los combates de Gramal de Manatí, Bejuco, Palo Seco, Diez de Macagua, La Guanábana, Manatí y Bartle. Este último hecho tuvo particular relevancia al convertirse en el primer poblado liberado en el actual territorio de Las Tunas, el 16 de diciembre de 1958.

Junto a las operaciones militares, las tropas del Cuarto Frente asumieron importantes responsabilidades de gobierno en las zonas bajo su control. Entre ellas destacaron la realización de sabotajes, el bloqueo de ciudades, el cobro de impuestos revolucionarios, la atención a la educación y la salud, el aseguramiento de suministros, así como la aplicación de la justicia revolucionaria y de las leyes del Ejército Rebelde.

Hoy, a 68 años de su creación oficial, el Cuarto Frente Oriental «Simón Bolívar» permanece como uno de los capítulos más trascendentes de la historia revolucionaria en el territorio tunero. Su labor contribuyó al fortalecimiento y prestigio del Ejército Rebelde, mientras las columnas comandadas por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara avanzaban victoriosas por el centro del país. A partir de entonces, el derrumbe definitivo de la dictadura era cuestión de tiempo. La victoria llegó en las primeras horas del 1 de enero de 1959, cuando Cuba amaneció libre.

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