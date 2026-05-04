Cachorros muerden en el Mella y frenan a los Leñadores

En el estadio Julio Antonio Mella, los Leñadores de Las Tunas cedieron terreno ante los Cachorros de Holguín, quienes se llevaron un ajustado triunfo de 4×3, aunque afloraron los fantasmas de la jornada anterior dada la reacción tardía de los locales.

El zurdo Eliánder Bravo mantuvo el pulso durante cuatro capítulos sin permitir anotaciones, además de tolerar un único hits pero la ofensiva de su equipo no pudo producir antes los envíos del derecho Wilson Paredes, quien también trabajó con eficacia las primeras cuatro entradas. Ambos abridores se fueron a la banca sin decisión; en cambio, patentizaron sobre el box las herramientas con que cuentan para maniatar a artillerías que en la fecha previas se combinaron para 21 anotaciones y 34 imparables.

Un error defensivo en el quinto inning abrió la puerta a la primera anotación de los Cachorros, una vez que el refuerzo camagüeyano Rodolfo Soris era dueño de la lomita. Asimismo, Soris en la siguiente entrada soportó un batazo de vuelta completa de Leonardo Montero con un hombre en circulación y aumentó la diferencia en el marcador.

Otra vez lo Leñadores reservaron las mejores emociones para el ocaso del encuentro al pisar el home plate en tres oportunidades, gracias al cuadrangular de Yordanis Alarcón en el noveno acto frente a Frank Navarro, a la postre el vencedor. Los holguineros tomaron cartas en el asunto y, sin titubeos, situaron en el montículo a quien fungió como iniciador en el juego inaugural, José Miguel Rodríguez, para controlar el momento. En definitiva, Rodríguez contuvo la rebelión verdirroja para apuntarse así el salvamento, además del primer triunfo de los suyos en la historia de la Liga Élite del Béisbol Cubano.

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