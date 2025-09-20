20 de Sep de 2025

Radio Victoria 72 años en la preferencia de sus oyentes

20 de Sep de 2025
 - Angel Luis Batista Santiesteban
Las Tunas.- La Emisora Provincial Radio Victoria cumple 72 años hoy 20 de septiembre y desde nuestra planta vivimos este instante con el mayor de los orgullos. También con la satisfacción del deber cumplido porque hemos estado todo el tiempo con ustedes, tal como reza nuestro eslogan.

Han sido años intensos, desde el primer momento, de entregas sin límites a la audiencia y de un esfuerzo casi sobrenatural para vencer numerosos obstáculos, sobre todo los de índole material, que también han estado presentes en esta, la casa grande de todos los tuneros.

Pero, ante las adversidades se impone la profesionalidad de locutores, periodistas, actores, realizadores de sonidos, directores de programas y todos los que hemos entrado a sus hogares, día tras día, en cualquier horario y con una programación hecha a partir de sus criterios.

Maura, con el corazón en la audiencia

Hoy la emisora provincial Radio Victoria celebra su 72 cumpleaños y entre las personas que marcan la cotidianidad del medio figura la locutora Maura Peña Machado, cuya voz parsimoniosa y dulce conquista el corazón de la audiencia.

Acogió Las Tunas acto nacional de la FEEM

El Centro Mixto Simón Bolívar, de esta ciudad, fue sede nacional de las actividades centrales de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

Concluye control nacional a cooperativas tuneras

El insuficiente acompañamiento al sector cooperativo y campesino fue uno de los planteamientos recurrentes de los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), durante el control de esa organización a la provincia de Las Tunas.

Transporte solidario, se necesita más en Las Tunas

Alrededor de 35 carros estatales deben apoyar diariamente la transportación pública en la ciudad de Las Tunas cubriendo las rutas uno y la siete, las de mayor tráfico de pasajeros que van desde la piquera de la Martilla a las instalaciones del complejo provincial de la salud.

Duelo de finalistas en el bosque encantado de los Leñadores

Los Leñadores de Las Tunas iniciaron su primer compromiso particular de la 64 Serie Nacional de Béisbol de la misma forma en que concluyeron la final de la anterior contienda con los Vegueros de Pinar del Río, donde desde la grama del Julio Antonio Mella se refleja rivalidad y competitividad por ambos conjunto.

