Radio Victoria 72 años en la preferencia de sus oyentes

Las Tunas.- La Emisora Provincial Radio Victoria cumple 72 años hoy 20 de septiembre y desde nuestra planta vivimos este instante con el mayor de los orgullos. También con la satisfacción del deber cumplido porque hemos estado todo el tiempo con ustedes, tal como reza nuestro eslogan.

Han sido años intensos, desde el primer momento, de entregas sin límites a la audiencia y de un esfuerzo casi sobrenatural para vencer numerosos obstáculos, sobre todo los de índole material, que también han estado presentes en esta, la casa grande de todos los tuneros.

Pero, ante las adversidades se impone la profesionalidad de locutores, periodistas, actores, realizadores de sonidos, directores de programas y todos los que hemos entrado a sus hogares, día tras día, en cualquier horario y con una programación hecha a partir de sus criterios.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube