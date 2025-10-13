13 de Oct de 2025

Más que Cifras: El Valor Humano del Trabajador Bancario

13 de Oct de 2025
 - Angel Luis Batista Santiesteban
   10
Cada 13 de octubre, en Cuba se celebra el Día del Trabajador Bancario, una fecha que honra la dedicación, el compromiso y la profesionalidad de quienes sostienen el sistema financiero nacional.

Esta jornada no solo reconoce el esfuerzo cotidiano de miles de trabajadores, sino que también invita a reflexionar sobre el papel estratégico del sector bancario en el desarrollo económico y social del país.

En el contexto actual, marcado por el impulso a la bancarización como vía para modernizar los servicios financieros, aumentar la transparencia y facilitar la inclusión económica, el trabajador bancario se convierte en protagonista de una transformación profunda.

La digitalización de procesos, la expansión de canales electrónicos y la educación financiera son pilares de este avance, que exige preparación constante, innovación y vocación de servicio.

Sin embargo, el camino no está exento de desafíos: la infraestructura tecnológica, la resistencia cultural al cambio, la necesidad de mayor conectividad y la formación contínua del personal son retos que el sector enfrenta con determinación.

En medio de estas complejidades, el trabajador bancario cubano demuestra su capacidad de adaptación, su ética profesional y su compromiso con el bienestar colectivo.

Hoy, más que nunca, celebramos a quienes desde sus puestos en oficinas, sucursales, plataformas digitales o centros de atención hacen posible que el sistema bancario funcione con eficiencia, seguridad y sensibilidad social.

¡Felicidades a todos los trabajadores bancarios!

 

Temas: Día dem trabajador bancario - Las Tunas

