Yassel Izaguirre y Jean Lucas Baldoquín, tuneros en la nómina cubana rumbo al Mundial Sub-23

Yassel Izaguirre y Jean Lucas Baldoquín, tuneros en la nómina cubana rumbo al Mundial Sub-23

Las Tunas.- Cuba oficializó hoy la nómina de 24 peloteros que defenderán la camiseta nacional en el Campeonato Mundial Sub-23 de béisbol, previsto del 6 al 15 de noviembre en Nicaragua. Entre los convocados resaltan los tuneros Yassel Izaguirre y Jean Lucas Baldoquín, quienes aportarán su talento en los jardines y el cuadro, respectivamente.

Bajo la dirección de Guillermo Carmona, el equipo combina juventud y experiencia: dos receptores, seis jugadores de cuadro, cinco jardineros y once lanzadores.

La presencia de figuras como el lanzador Randy Martínez y el torpedero Jonathan Moreno, vinculados al béisbol japonés, añade profundidad y solidez a una escuadra que buscará abrirse paso en un torneo de máxima exigencia.

La llave B, donde competirá Cuba, incluye a Japón —bicampeón defensor—, Corea del Sur, Venezuela, Gran Bretaña y Sudáfrica. El debut será el 6 de noviembre frente a los surcoreanos en el estadio Rigoberto López Pérez de León, seguido por cuatro duelos consecutivos que definirán el acceso a la superronda.

Los escenarios del certamen serán el Estadio Nacional Soberanía en Managua, el Roberto Clemente en Masaya y el propio Rigoberto López Pérez.

Tras la fase preliminar, los tres mejores de cada grupo avanzarán a la superronda (12-14 de noviembre), mientras los restantes disputarán la ronda de consuelo. El 15 de noviembre se jugarán la final y el choque por el bronce en Managua.

La inclusión de Izaguirre y Baldoquín confirma el peso de Las Tunas en la estructura del béisbol cubano, aportando calidad y versatilidad a un conjunto que aspira a estar entre los seis sobrevivientes del torneo.

Nómina cubana

Los receptores serán Carlos Daniel Chávez Sehara y Yaidel Ruiz Díaz.

El cuadro lo integrarán Rafael de Jesús Álvarez Valdez, Jean Lucas Baldoquín Martínez, Juan Manuel Pérez Díaz, Carlos Alberto Nieto Yanes, Jonathan Ramón Moreno Medero y Leonardo Adrian Alarcón Pérez.

Los jardines estarán a cargo de Hanyelo Videt Medina, Yassel Conrado Izaguirre Santoya, Ernesto Pérez Beritan, Frank David González Cuellar y Andrys Adrian Agüero Fuentes.

El cuerpo de lanzadores contará con José Ignacio Bermúdez García, Randy Román Martínez Pacheco, Fher Cejas Pérez, Daniel Alejandro García García, Lee Andy Plumas Portomeñe, Riquelmis Odelin Marrero, Silvio Bruno Iturralde Herrera, Kevin Manuel Hernández Menéndez, Omar David Pérez López, Yosney García Reyes y Christian Rojas Leiva.

Carmona tendrá como coach de banca a Lugdis Pineda Romero, acompañado por los coaches Julio César Álvarez Pérez y Saúl Isidro Ballester Oramas, los entrenadores de pitcheo Marcos Antonio Fonseca López y Reynier Madruga Bastida, y el entrenador Abeicy Pantoja Díaz.

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