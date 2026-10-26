Puerto Padre cae ante Holguín en la Copa de Baloncesto 30 de noviembre

Puerto Padre, Las Tunas.- El equipo de Puerto Padre cumplió su primera prueba de fuego en la Copa de Baloncesto que se disputa en el Ateneo Deportivo de la ciudad de los parques. En un partido correspondiente a la tercera jornada, los villazulinos cayeron con marcador de 50 x 63 ante los Veteranos de Holguín, en un duelo donde la experiencia local y el acierto en los momentos clave marcaron la diferencia.

Los puertopadrenses, que participan en este evento de alto nivel, mostraron momentos de buen baloncesto y mantuvieron la intensidad durante gran parte del encuentro. Sin embargo, el conjunto holguinero supo aprovechar sus oportunidades para llevarse la victoria ante su afición.

Por los villazulinos, el máximo anotador fue el incansable Tomás García, quien sumó 22 puntos y ratificó su condición de líder ofensivo. A su lado, Alejandro Gómez aportó 15 unidades, conformando la dupla más productiva del equipo. El resto de la ofensiva visitante se repartió entre el esfuerzo colectivo, aunque no fue suficiente para remontar el marcador.

Por Holguín, los destacados fueron Reinier Fargie, con 19 puntos, seguido por Yoan Reyes y Yoandry Galán, quienes aportaron 10 puntos cada uno, sellando el triunfo local.

Otros resultados de la jornada:

En el otro partido de la fecha, el equipo de Frank País se impuso con autoridad a Jóvenes Promesas con pizarra de 55 x 42. Por los ganadores destacaron Raico Díaz (11 puntos) y Mario Tames (12 puntos). Por los derrotados, Ronald Pupo y Alberto Peralta aportaron 14 puntos cada uno.

La representación de Puerto Padre continúa así su camino en esta Copa de Baloncesto en tierras holguineras, un torneo que les permite medirse ante rivales de nivel.

/abl/