Otra vez Los Indios en el fútbol sala

Por Ernesto Merino Amor

Las Tunas.- Con marcador final de siete goles a cinco, Los Indios se impusieron al representativo del Reparto México en la finalísima del torneo interbarrios de fútsal que por varios días se jugó en la Sala Polivalente «Leonardo Mckenzie Grant» de la capital tunera.

Resultó ser un encuentro muy reñido desde el mismo comienzo en el que ambos conjuntos derrocharon garra y calidad, pero que a la postre jugadores más curtidos en este tipo de eventos como Víctor Cutiño, Caster Pons, Fran Carlos López, Thiago Yor Machado o su portero José Oscar Torres, tiraron del carro llevando así a sus vitrinas el Trofeo de Campeones por segundo año consecutivo.

Las palmas para los del «México» que lo dieron todo sobre el tabloncillo y que no solo derrocharon combatividad a lo largo del encuentro, pues José C. Pioto, David Torres, Ronaldo Arrozarena o su cierre Brian Paumier también mostraron calidad para aspirar al tìtulo.

Una vez finalizado el partido se entregaron diplomas de reconocimiento a los mejores jugadores del evento que recayeron en José O. Torres (Los Indios) como mejor portero, Josè M. Pèrez (Diablos Rojos) y Andro Leyva ( Aguilera/Indios) como máximos goleadores ambos con 17 dianas. Como mejor director técnico fue seleccionado Nelson Rodríguez bicampeón con Los Indios.

Concluyó así un evento que en materia de organización fue todo un éxito, demostrando que a pesar de las carencias, de los tiempos difíciles en que vivimos e igualmente a la falta de competiciones nacionales en la base, también se respira el deporte y el futsal, por lo menos en Las Tunas, no se queda atrás.

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