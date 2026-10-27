Los Toros frenan reacción tunera en el Mella

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas estuvieron a punto de firmar una remontada épica, pero terminaron cayendo 11×10 frente a Camagüey en el estadio Julio Antonio Mella.

El conjunto tunero abrió el marcador en el primer inning gracias al triple de Héctor Castillo y al sencillo impulsor de Henry Quintero. En el tercer episodio, tras los imparables de Castillo y Yudier Rondón, llegó el batazo grande de Yosvany Alarcón, un jonrón de tres carreras que puso delante a los locales 4×2.

La ofensiva parecía encendida, pero los Toros reaccionaron con un demoledor racimo de seis anotaciones en el cuarto capítulo, que volteó el marcador 8×4 y sacó del montículo al abridor Eliander Bravo.

La respuesta tunera fue inmediata al anotar cinco carreras en el cierre del cuarto, con protagonismo de Alarcón y Quintero, este último con cuadrangular de dos carreras que devolvió la ventaja 9×8. Sin embargo, Camagüey volvió a tomar el mando en el quinto inning con el empuje de Yordanis Samón, quien impulsó dos carreras y colocó el score 10×9.

El juego entró en una fase de mayor control desde el montículo, sostenida por el relevo de Fernando Betanzos, que contuvo a una ofensiva tunera que había castigado duramente en los primeros episodios.

En el octavo, los Toros sumaron la carrera decisiva con el sencillo productor del emergente Hubert Sánchez, ampliando a 11×9.

Las Tunas no se rindió: en el cierre de esa entrada, los imparables consecutivos de Rondón, Alarcón y Quintero redujeron la diferencia a una sola carrera. Y en el noveno, con la amenaza latente, los Leñadores colocaron corredores en las esquinas y la carrera del empate en tercera. Quintero, con cuatro hits en la tarde, volvió a tener la oportunidad, pero esta vez fue dominado por Betanzos con un rodado que selló el triunfo visitante.

El desafío dejó 31 imparables entre ambos equipos, con cuatro cuadrangulares y constantes cambios en el marcador. Por Las Tunas brillaron Alarcón y Quintero, ambos con cuatro hits y cuatro impulsadas, además de Castillo y Rondón con tres imparables cada uno. En la ofensiva camagüeyana, Samón fue la gran figura con jornada perfecta de 3-3, un jonrón y cinco remolques, acompañado por Reinaldo Almanza (tres hits, tres impulsadas) y Roberto Acevedo (dos imparables, tres anotadas).

La victoria correspondió a Yasel Luis Labrada (1-2), mientras Keniel Ferráz (2-3) cargó con la derrota. Betanzos se acreditó su tercer salvamento tras cinco entradas de relevo en las que permitió ocho hits y una carrera.

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