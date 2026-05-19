Leñadores remontan a los Cocodrilos y lideran la IV Liga Élite

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas firmaron este martes su tercera victoria consecutiva frente a Matanzas, al imponerse 5×4 en el estadio Victoria de Girón, en un duelo que se decidió en el último tercio gracias a una remontada tunera y ahora son líderes de la contienda.

Los Leñadores llegaron a la séptima entrada debajo en el marcador, pero reaccionaron con fuerza en los innings finales para darle vuelta al partido. Un racimo de dos anotaciones en el séptimo capítulo y otras dos en el octavo terminaron inclinando la balanza a favor de los verdirrojos.

Loa tuneros conectaron 15 imparables y cometieron tres errores, mientras que los matanceros pegaron10 hits y jugaron sin cometer pifias.

A la ofensiva sobresalió Liuben Gallo García, quien bateó de 5-3 con un doble, una carrera impulsada y otra anotada. También destacó Maikel Yordan Molina, de 4-2 con un jonrón que sirvió para empatar y una remolcada, y Yassel Izaguirre Santoya, que produjo dos anotaciones claves en la remontada. También aportaron dos incogibles en el juego los hermanos Alarcón y Yudier Rondón, quien ligó el inatrapable que le dio la ventaja definitiva a los Leñadores.

Por Matanzas, sobresalieron Rafael Álvarez al batear de 3-2 con dos impulsadas y Hanyelo Videt y Yulieski Remón, ambos con dos inatrapables.

El triunfo fue para el relevista Andier Reyes al trabajar durante 3.2 dos entradas, donde solo aceptó una carrera y le ligaron tres indiscutibles. Alberto Pablo Civil Hidalgo, salvó su tercer partido de la Liga al trabajar una entrada perfecta.

La derrota recayó en Yadier Garay Rosabal, castigado en el tramo decisivo del encuentro al no poder defender la excelente salida del abridor Sair Sánchez, quien solo le permitió una carrera a los tuneros en seis entradas.

Los Leñadores lograron su noveno éxito en la campaña y empataron a los Industriales en la cima. En tanto, los matanceros sumaron su décima derrota consecutiva y no encuentran la manera de salir del bache y ni del sótano.

Los tuneros continúan dominando la subserie frente a Matanzas con tres éxitos consecutivos y este miércoles irán por la barrida en el estadio Victoria de Girón.

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