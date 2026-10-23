Promueven profesionales de la Salud formación integral y autocuidados de las nuevas generaciones

Las Tunas.- Integrantes de la Red Jóvenes por la Vida, de la campaña Decide tu Juego y de la Unidad de Promoción y Prevención de Enfermedades, llegaron hasta el Instituto Preuniversitario Francisco Muñoz Rubalcava, de esta ciudad, para desde la visión de sus pares acercarse a los problemas que vulneran a las nuevas generaciones.

En esta ocasión, la estudiante de décimo grado Camila Gómez Zamora, promotora juvenil de la campaña Decide tu Juego en la provincia, hizo énfasis ante sus similares respecto a la prevención del embarazo, los problemas que ocasiona a la salud y las limitaciones ante la continuidad de estudio. Asimismo, intercambió respecto a la protección desde las normas jurídicas legisladas en los códigos de la Familia y de la Niñez, Adolescencias y Juventudes.

Con el objetivo de sensibilizar a educandos y docentes sobre los riesgos asociados al consumo y la importancia de promover estilos de vida saludables, el psicólogo Raydel Bejerano, responsable de la Red Jóvenes por la Vida en Las Tunas, explicó la trascendencia de la cultura del rechazo ante las adicciones, el fomento de conductas responsables y la toma de decisiones informadas.

Además, puso a disposición de los alumnos información especializada que favorece el empoderamiento a partir de sus capacidades para que puedan elegir entornos seguros y los autocuidados ante su bienestar. También disertó respecto al efectivo programa de prevención, diagnóstico y tratamiento antirretroviral a las personas que viven con el VIH.

Durante el taller, la doctora Xiomara Mercantete, miembro de la Unidad de Promoción y Prevención de Enfermedades (ProSalud), acercó a estudiantes y docentes a temas relacionados con la sexualidad responsable, el autocuidado y la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS).

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