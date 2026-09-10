Firman su compromiso con la FEEM educandos de las ciencias médicas en Las Tunas

Firman su compromiso con la FEEM educandos de las ciencias médicas en Las Tunas

Las Tunas.- En saludo al aniversario 56 de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), la Facultad de Ciencias Médicas Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta realizó un emotivo encuentro que dio la bienvenida a más de 100 nuevos miembros.

Durante el acto, dedicado al centenario del natalicio del líder cubano Fidel Castro, estudiantes de la Enseñanza Técnico-Profesional de las carreras de Enfermería y de Vigilancia y Lucha Antivectorial firmaron el libro de ingreso en compromiso con los principios y valores que rigen la organización.

El joven Eric David Naranjo Blanco, integrante del secretariado en la provincia, denotó que «cada miembro debe sentir orgullo de su bata blanca, un símbolo que los denota e invita al estudio constante como futuros técnicos del sector, a ser herederos de aquellos jóvenes que fundaron la organización».

En ese orden ratificó que «la FEEM de la Facultad de Ciencias Médicas es una organización que ama y funda, con el prestigio de su propia historia que hoy vuelve a crecerse en cada brigada docente, y con la disposición de participar activamente en las iniciativas y actividades que promueve mediante la Red Juvenil Comunitaria para transformar las comunidades».

La FEEM surgió el 6 de diciembre de 1970, y en la provincia agrupa a 42 centros de enseñanza media y media superior, en defensa de los deberes y derechos de los educandos, además de representar y gestionar las inquietudes y necesidades de quienes le imprimen el protagonismo propio de la juventud.

/abl/