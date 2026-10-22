Claudia Tarín inicia nuevo reto profesional con el Benfica en Portugal 

Las Tunas.- La tunera Claudia Tarín ya se encuentra en Portugal, donde vivirá con el Benfica un reto profesional que marcará una nueva etapa en su carrera.

La internacional cubana, de 1.89 metros y reconocida por su desempeño como atacadora auxiliar, llega al voleibol portugués tras consolidarse en ligas de Turquía, Hungría y Rumanía, además de sus actuaciones con la Selección Nacional de Cuba.

Su incorporación al Benfica, vigente campeón de la Liga Solverde.pt Femenina, responde al ambicioso proyecto del club de mantener su hegemonía en Portugal y avanzar en competiciones europeas como la CEV Champions League.

Tarín aportará potencia ofensiva, capacidad de bloqueo y experiencia internacional a un plantel que busca revalidar títulos y ampliar su impacto en el continente.

El contrato de la jugadora tunera se extenderá hasta 2027, lo que garantiza estabilidad y continuidad en un equipo que confía plenamente en su talento.

El Benfica ha destacado la llegada de Tarín como “otro refuerzo de calidad” y la recibe con entusiasmo, convencido de que su presencia será determinante en la lucha por nuevos triunfos.

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