Los Leñadores golpean fuerte a los Tigres y se afianzan en la zona oriental

Los Leñadores golpean fuerte a los Tigres y se afianzan en la zona oriental

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas firmaron una contundente victoria 12×4 sobre los Tigres de Ciego de Ávila en el estadio José Ramón Cepero, para quedarse con su primera subserie particular de la temporada (5-3) y completar tres triunfos como visitantes.

Con este resultado, los verdirrojos exhiben balance de nueve victorias y siete derrotas, consolidándose en la parte alta de la tabla oriental y mostrando una clara mejoría en su juego colectivo.

El duelo comenzó con ofensiva despiadada de los tuneros, que marcaron tres carreras en el primer episodio y nunca soltaron la ventaja.

El abridor Andier Reyes fue clave en el montículo: trabajó 5.1 entradas con control y temple, permitió cuatro carreras limpias y se apuntó su primer triunfo de la campaña (1-1). Su labor fue respaldada por el relevo de Darbys Leyva, quien cerró con eficacia y sin permitir anotaciones en 3.2 innings, asegurando el éxito colectivo del cuerpo de lanzadores.

A la ofensiva, los Leñadores desplegaron una producción de 17 imparables, con destaque para Jean Lucas Baldoquín, Henry Quintero, Yosvany y Yordanis Alarcón y Deismel Hurtado, todos protagonistas en los momentos decisivos.

El mayor de los Alarcón conectó un jonrón de tres carreras y Hurtado tuvo una tarde perfecta al batear de 4-4, con un vuelacercas, un doble, tres anotadas y dos impulsadas.

El equipo mostró una alineación ajustada y agresiva, capaz de aprovechar los errores rivales y mantener presión constante sobre el pitcheo avileño.

Ciego de Ávila intentó reaccionar con jonrón de Jorge Contreras en el sexto inning, pero la ofensiva local fue insuficiente ante el empuje visitante.

El juego transcurrió con dominio tunero desde el arranque: tres carreras en el primero, una en el segundo, dos en el tercero y tres más en el cuarto marcaron el rumbo del desafío.

Las últimas tres anotaciones de Las Tunas llegaron en el octavo, sellando una actuación ofensiva redonda y una defensa sin fisuras.

Con esta victoria, los Leñadores confirman su ascenso en la Serie Nacional y se preparan para regresar al estadio Julio Antonio Mella este sábado, donde enfrentarán a los Toros de Camagüey en busca de mantener la racha positiva y seguir escalando posiciones en la zona Oriental.

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