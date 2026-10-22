Potencian en Las Tunas servicio de profilaxis PreEP para evitar el VIH 

Las Tunas.- En la provincia de Las Tunas se promueve el acceso abierto al servicio de la profilaxis predisposición o PrEP, un método de elevado impacto en la prevención del VIH, orientado a las poblaciones vulnerables a contraer la infección por relaciones sexuales u otros métodos de contagio.

El servicio, que inició con una consulta en el policlínico docente Gustavo Aldereguía Lima y se extiende a las áreas de salud, posibilita la administración de este medicamento antirretroviral, sin reacciones adversas, reduce en más de 90 por ciento los riesgos de adquirir la enfermedad.

La PrEP constituye una herramienta para las parejas en las que uno de los cónyuges tiene una serología positiva al VIH, resultando un recurso efectivo para la protección y las personas sanas que mantienen una conducta sexual de riesgo, mediante el tratamiento de una tableta diaria disponible de manera gratuita.

En Las Tunas se impulsa este procedimiento médico y se promueven acciones para derribar barreras vinculadas a estigmas, prejuicios o conductas discriminatorias asociadas al VIH y a cuestiones de género, factores que pueden dificultar el acceso de las personas a los servicios de PrEP disponibles.

En las prestaciones especializadas se realizan además pruebas rápidas y el seguimiento clínico a la persona a la cual se le garantiza el medicamento durante un lapso de seis meses a un año.

La estrategia preventiva contribuye a disminuir la incidencia del VIH, protegiendo al paciente contra esta enfermedad de trasmisión y no resulta así con el resto de las Enfermedades de Transmisión Sexual.

La PreEP fue introducida en Cuba desde el año 2019, como parte de un proyecto piloto con apoyo técnico y financiero de la Organización Panamericana de la Salud, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

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