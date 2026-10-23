La UJC en Las Tunas protagoniza el proceso Marcando Pauta

Por Jorge Luis Álvarez Rio

Las Tunas.- La tarde de este jueves contó con un espacio de intercambio de la Primera Secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echeverría con los cuadros de la Organización de todos los municipios tuneros.

Esta segunda edición del proceso Marcando Pauta, fue la oportunidad perfecta para dialogar sobre las responsabilidades, retos y, sobre todo, el papel protagónico que desempeñan los jóvenes en la construcción del presente y futuro de la provincia.

En la sesión de trabajo, que contó con la presencia de Karen González Velázquez, Miembro del Buró Provincial del Partido y de Juana Yamilka Viñals Suárez, Miembro del Consejo de Estado y vicegobernadora de Las Tunas y conducido por Orlando González Hernández, Primer Secretario del Comité Provincial de la UJC; se reconocieron cuadros con cinco y diez años de trabajo en la Organización; se estimularon los más destacados por municipios y se corroboró que los jóvenes tuneros siguen sumando voluntades, debatiendo ideas y trabajando con el compromiso de hacer siempre más.

Al final del encuentro le hicieron entrega de una foto de la actividad de la Red Juvenil Comunitaria Tunera a la máxima dirigente juvenil de Cuba y se exhortó a trabajar por una juventud más comprometida y una organización de vanguardia pues, el sector juvenil tunero se mantiene activo y comprometido, ya que La talla es hacer.

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