Primera secretaria de la UJC intercambia con jóvenes de la Red Juvenil Comunitaria en Las Tunas

Primera secretaria de la UJC intercambia con jóvenes de la Red Juvenil Comunitaria en Las Tunas

Las Tunas.- Transformar el entorno desde el barrio es una de las motivaciones que mueve hoy a numerosos jóvenes tuneros. Con ese propósito dialogó la primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echevarría, durante un encuentro con integrantes de la Red Juvenil Comunitaria en Las Tunas.

El intercambio propició un acercamiento a las experiencias que nacen en diferentes escenarios del territorio, permitió escuchar inquietudes y confirmó el interés de las nuevas generaciones por contribuir al mejoramiento de los espacios donde viven.

«A solo unos días del lanzamiento de la campaña Camino a los 25, bajo el lema La talla es hacer, estamos convocando a participar, aportar y transformar. Eso es precisamente lo que vemos aquí en Las Tunas, donde muchachos de distintos sectores, estudiantes y trabajadores, se involucran para cambiar realidades. Vinimos a compartir con ellos, conocer lo que hacen y descubrir cuánto más podemos lograr entre todos», expresó la dirigente juvenil.

La jornada también permitió apreciar cómo las necesidades de los barrios se transforman en proyectos impulsados por sus propios jóvenes. Entre ellas figura el proyecto Electro Joven, que recibió su abanderamiento de manos de la máxima dirigente de la organización juvenil, quien convocó a sus integrantes a continuar contribuyendo a la solución de problemáticas locales, especialmente aquellas que afectan a familias en situación de vulnerabilidad.

La Red Juvenil Comunitaria promueve la incorporación de las nuevas generaciones a la vida social de sus localidades mediante acciones colectivas que favorecen la búsqueda de soluciones, fortalecen la responsabilidad ciudadana y fomentan el compromiso con el desarrollo del entorno.

Durante el encuentro, los participantes compartieron experiencias, resultados y desafíos. El diálogo permitió a la dirección nacional de la UJC acercarse a las realidades que enfrentan estas iniciativas y reconocer el impacto de su labor en cada barrio.

Identificar necesidades, aprovechar potencialidades y acompañar el crecimiento de estos esfuerzos constituye una premisa esencial para su consolidación. De ahí la importancia de crear espacios donde las ideas puedan convertirse en acciones concretas.

Cada comunidad alberga personas dispuestas a aportar. Algunos encuentran en el trabajo social una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan; otros impulsan propuestas culturales, recreativas o de acompañamiento a sus vecinos. En todos los casos prevalece un mismo propósito: contribuir al bienestar colectivo.

La transformación comienza cuando las personas deciden involucrarse en la realidad que las rodea. Por eso resulta indispensable escuchar sus voces, respaldar sus iniciativas y generar oportunidades que multipliquen sus capacidades.

En Las Tunas el reto continúa siendo fortalecer estos espacios de articulación para que cada iniciativa encuentre posibilidades de crecimiento y más personas se sumen a la construcción de una sociedad cada vez más participativa.

Como parte de la jornada, varios muchachos recibieron el carné que los acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, un momento que ratificó el compromiso de la organización con quienes, desde los barrios tuneros, asumen un papel activo en la transformación social.

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