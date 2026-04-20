Dispondrá Las Tunas del primer Museo de Historia de la Inmunología en Cuba

Las Tunas.- Como parte del desarrollo de la ciencia y sus aportes al bienestar de la población, esta oriental provincia dispondrá próximamente del primer Museo de Historia de la Inmunología en Cuba, en el marco de las actividades por el Día de esta especialidad, que se celebra internacionalmente el 29 de abril.

El Doctor en Ciencias Orlando Rafael Serrano Barrera, especialista de II Grado en esa rama, declaró que el Museo es una iniciativa que tendrá su sede en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas y mostrará una amplia colección de documentos y objetos relacionados con el devenir de la inmunología en el país.

En otro orden explicó el también Investigador Titular, que el espacio reflejará el impacto y los aportes de esa ciencia, además resaltará el significado en la historia del país y su contribución a la nacionalidad cubana.

En el perfil digital de esta especialidad en Cuba, se destaca que el Museo dedicará un espacio a la formación en esa ciencia, con archivos referentes a las materias relacionadas con ella en los inicios de la carrera de Medicina en la Universidad de la Habana, hasta la actualidad.

La Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, el Capítulo Provincial de la Sociedad Cubana de Inmunología y el Departamento de esa especialidad en el Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna, auspician este proyecto que denotará la relevancia de la Inmunología para la Salud Pública y el desarrollo social.

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