Se suma Las Tunas al Día de Acción para la Salud de las Mujeres

Se suma Las Tunas al Día de Acción para la Salud de las Mujeres

Las Tunas.- Ante las muertes registradas a nivel global por falta de asistencia sanitaria a la mujer embarazada, se convoca a nivel global a la prevención de morbilidad y mortalidad materna, un llamado de alerta que tiene respuesta en la celebración internacional, cada 28 de mayo, del Día de Acción para la Salud de las Mujeres.

Con el objetivo de concienciar y hacer frente a diversas enfermedades y padecimientos que sufren las féminas, muchas de ellas prevenibles, desde el Centro de Reproducción Asistida de baja tecnología, en la provincia de Las Tunas, los profesionales de la Medicina garantizan quehaceres asistenciales que reafirman los derechos sexuales y reproductivos, ante la calidad de vida de las tuneras.

Bajo el propósito de reafirmar la salud como un pilar de los derechos humanos, el colectivo se proyecta por el bienestar pleno de las parejas, afirmó la especialista de Segundo Grado en Obstetricia, Yoany Say Hernández, directora de la institución.

«Ante problemas de la infertilidad de causa primaria o secundaria que aqueja a la pareja infértil, un equipo multidisciplinario de especialistas de Psicología, Obstetricia y Ultrasonografía, garantizan a nivel institucional estudios de histerosalpingografía (examen por rayos X del útero y las trompas de Falopio), de histerosonografía (observar el interior del útero), se analiza el ciclo ovárico a través del ultrasonido transvaginal».

Explicó la galena que «si las pacientes tienen alguna causa ginecológica que requiera operación, se programa y se realiza a instancia del centro, además se brindan atenciones en tres especialidades Urología, Genética y Endocrinología para buscar la causa de la infertilidad, y se realiza la inseminación artificial.

«Una vez logrado el embarazo se procede a la cervicometría y de forma mensual se valoran a las pacientes, como parte de un seguimiento estable de las consultas a la pareja, que concluye con el proceso del parto y el nacimiento del bebé.

“Se analizan en el Programa las principales afecciones que limitan la salud sexual y reproductiva de la pareja, desde el punto de vista preventivo y a nivel de los consultorios médicos, a fin de evitar las complicaciones con las que llegan al centro y que figuran como patologías prevenibles desde la Atención Primaria de Salud.

«En el caso de la mujer existe un elevado número de pacientes con miomas uterinos, síndrome de ovario poliendocrino metabólico, adenomíosis (menstruaciones muy dolorosas y con mucho sangramiento), endometriosis y obstrucciones de las trompas por enfermedades inflamatoria pélvica o de transmisión sexual».

Al concluir detalló Say Hernández que «en la entidad se realizan jornadas educativas y de promoción de salud que aseguran conocimiento y detalles necesarios ante enfermedades como la Hipertensión Arterial, la Diabetes Mellitus, las Infecciones de Transmisión Sexual, que pueden desencadenar con un impacto negativo en el bienestar de la futura mamá y su bebé».

Disfrutar de una calidad de vida y de una salud óptima es una condición esencial para el ser humano. En este sentido, señaló “que las mujeres cuentan con diversos programas dentro del Sistema de Salud Pública que garantizan los Derechos Sexuales y Reproductivos, así como servicios oportunos para prevenir factores asociados a la mortalidad y morbilidad materna.»

El Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres tuvo su origen en 1987, y busca visibilizar la importancia de abolir las barreras estructurales y legales que dificultan el acceso a los servicios básicos de atención, ante el bienestar de la vida materna.

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