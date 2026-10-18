Fermín Álvarez y la recompensa de formar una nueva generación de peloteros

Fermín Álvarez y la recompensa de formar una nueva generación de peloteros

Las Tunas. – El Premundial Sub-18 de béisbol, que se disputará del 22 al 29 de octubre en la República Dominicana, cuenta con un Cuba de 20 peloteros que combina talento, sacrificio y una preparación profesional.

El tunero Fermín Álvarez, entrenador del equipo juvenil, ha vivido este proceso como una recompensa al esfuerzo diario.

“Para mí representa el sacrificio del trabajo de cada jornada y la recompensa de representar al béisbol cubano, siendo parte de este equipo juvenil que asistirá al Premundial en República Dominicana”, afirmó Álvarez.

El equipo cubano competirá en el Grupo B del torneo, junto a Venezuela, México y Nicaragua, mientras que el Grupo A lo integran Estados Unidos, República Dominicana, Brasil y Curazao, y el Grupo C lo conforman Puerto Rico, Colombia, Panamá y Canadá.

Los dos primeros de cada llave avanzarán a la Súper Ronda, y los cuatro mejores del certamen obtendrán boleto directo a la Copa del Mundo de 2027 en China.

El calendario cubano arrancará el 22 de octubre frente a Venezuela, seguirá el 23 ante México y cerrará la fase de grupos el 24 contra Nicaragua.

Álvarez destacó que la etapa de entrenamiento ha sido intensa y profesional. “He vivido momentos muy profesionales, con un trabajo de mesa diario, entregado en cada jornada para preparar de la mejor manera a este grupo de atletas que está sobrado de talento”.

La preselección inició con 53 atletas y culminó con la definición de los 20 representantes que viajarán al país caribeño, un proceso que el entrenador calificó como “un gran compromiso” y una muestra del potencial del béisbol juvenil cubano.

Un staff de lanzadores con futuro

Uno de los aspectos que más ilusiona al cuerpo técnico es el pitcheo. “Tenemos muchachos jóvenes por encima de las 86 millas, un staff de siete lanzadores y más del 50% son zurdos, con buen control y buen repertorio. Eso nos da la muestra de que el futuro del béisbol cubano está garantizado”, subrayó Álvarez.

La nómina oficial incluye a Jesús A. López Arrechera, Luis D. Rodríguez Cruz, Osmar Forteza Rubido, Ronaldo Crusá García, Chrystoffer Sarría Remior, Marlon J. Rubalcaba Rodríguez y Dayron Reyes de la Cruz, varios de ellos zurdos.

Los talentos

Entre las figuras que el entrenador resaltó está Dariel Cabrera, a quien describió como “un joven con buena cobertura defensiva y llegada al bate”. También mencionó a Frederich Cepeda Jr, hijo del legendario Frederich Cepeda, medallista de oro olímpico en Atenas 2004. “Es un joven disciplinado, con gran potencia técnico-táctica, tanto a la defensa como con buena estrategia a la hora de enfrentar los turnos al bate”, señaló.

Otro de los nombres propios es el de Samuel Matos, de Santiago de Cuba, quien además es capitán del equipo. “Se desempeña en primera base y tiene poder al bate; se considera uno de los mejores bateadores que tenemos”, afirmó Álvarez. Matos lleva varios años representando al país en categorías inferiores y es una de las principales cartas ofensivas del conjunto.

La meta: clasificar y pelear por medallas

De cara al compromiso en República Dominicana, el entrenador fue claro sobre el objetivo.

“El equipo tiene la mentalidad de conseguir el objetivo que nos hemos trazado: principalmente clasificar para el Mundial del próximo año y luego luchar por una medalla”.

Para lograrlo, considera que el grupo está bien preparado y con la concentración necesaria.

“Son muchachos que enfrentan cada reto con gran concentración, se lo creen como buenos cubanos y tienen todas las posibilidades para lograr esos altos resultados”.

Álvarez también valoró el aprendizaje que ha significado compartir con experimentados entrenadores y glorias del béisbol cubano durante la preparación.

“Hemos tenido la compañía de grandes peloteros retirados que han pasado por estas categorías y han sido figuras en nuestro Clásico Nacional. De ellos hemos aprendido mucho, de su experiencia”.

El cuerpo técnico combina ese legado con el trabajo de base en provincias como Las Tunas, donde Álvarez ha desarrollado parte de su labor como metodólogo de la Comisión Provincial de Béisbol. “Para mí es un enorme placer poner en práctica toda mi experiencia de trabajo en Las Tunas”, manifestó.

“Es un gran compromiso, como cada cubano, representar a nuestro país, poner en alto las cuatro letras de Cuba. Estoy muy contento, muy enfocado en el trabajo y buscaremos un buen resultado”, conluyó.

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