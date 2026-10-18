Introducen cambios en la entrega de tierras en usufructo

Las Tunas.- Numerosos cambios se implementan en Las Tunas y toda Cuba para promover la agricultura y la ganadería e incrementar la producción de alimentos, como parte de las 176 medidas que se aprobaron para llevar a vías de hecho las necesarias transformaciones económicas y sociales.

Uno de ellos, y quizás el más importante por cuanto incide en la mentalidad de los productores tuneros, está relacionado con el usufructo gratuito de las áreas que permanecen ociosas o deficientemente explotadas, para lo que no existen límites en la cantidad ni en el tiempo convenido.

Actualmente hay ocho categorías para la entrega de tierras y entre ellas sobresalen las que se han tenido en cuenta en el territorio desde hace varios años; dígase campesinos privados, usufructuarios, empresas estatales y cooperativas de producción agropecuaria y de créditos y servicios.

Se suman los proyectos de desarrollo local, las mipymes estatales, privadas o mixtas, los polos productivos agropecuarios y forestales y las inversiones extranjeras y los cubanos residentes en el exterior que tengan residencia efectiva en el país.

Como aspecto novedoso en esta nueva etapa de trabajo, se señala que la entrega ya no recae exclusivamente en las comisiones agrarias, sino en los directivos superiores de las empresas, con la aprobación de sus consejos de dirección, y en los presidentes de las cooperativas, de conformidad con los socios.

Cuba mantiene el principio de que la tierra es propiedad estatal socialista en cerca del 80 por ciento y que el usufructo se otorga para criar ganado mayor y menor y producir granos, viandas, frutas, hortalizas, tabaco, caña de azúcar, miel de abejas y otros renglones.

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