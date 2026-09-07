Chaparra, Salvador Cisneros y Aldeanos ganan en la jornada inaugural del Torneo 3×3 en Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- Con un ambiente electrizante a orillas del mar, el malecón de la ciudad de Puerto Padre se vistió de gala para el arranque del esperado Torneo de Baloncesto 3×3, que desde este fin de semana reúne a los mejores equipos del municipio.

El juego inaugural puso frente a frente a las representaciones de Chaparra y Vázquez, donde los primeros demostraron su superioridad en la cancha. Con una ofensiva contundente, encabezada por el astro Tomás García, los chaparreros se impusieron con un marcador final de 21 puntos por 13, dejando clara su intención de pelear por el título.

La emoción no decayó en el segundo duelo de la jornada, un vibrante pulso entre los equipos Veteranos y el primer equipo de Salvador Cisneros. El partido mantuvo en vilo a los espectadores hasta los minutos finales. Los Rojos (Veteranos) lograron una ventaja de tres puntos, pero la reacción de los Amarillos de Cisneros fue inmediata. Con un emocionante empate a 19, el jugador Eduardo selló la victoria con un certero tiro de 2 puntos, dando a su equipo el triunfo por 21-19.

La fiesta del baloncesto continuó con el enfrentamiento entre Cisneros B y el trío de Aldeanos. La escuadra que viste de color blanco (Aldeanos) no dio tregua y, con un juego colectivo impecable, dominó el encuentro para adjudicarse la victoria 21 puntos contra 13.

La fecha inaugural dejó un saldo positivo, con aficionados que disfrutaron de un espectáculo deportivo de muchas emociones. El torneo continuará el próximo sábado, con duelos que prometen gran rivalidad.

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