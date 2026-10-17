Yaimara Arias Silva se alza con el Premio Ola en la edición 32 del Festival Cinemazul

​Las Tunas.- Con la entrega de sus galardones principales y una emotiva velada concluyó el 32 Festival de Apreciación Cinematográfica Cinemazul, cita que volvió a reunir a cineclubistas, críticos y amantes del séptimo arte para celebrar la pasión por el debate de ideas y la cultura audiovisual.

​El máximo galardón de la cita, el prestigiado Premio Ola, fue otorgado a la cineclubista Yaimara Arias Silva, representante del municipio de Majibacoa.

Al ser entrevistada para Tiempo21 tras la entrega del reconocimiento, la ganadora expresó su emoción y agradeció por el espacio compartido: «primeramente, quiero expresar mi gratitud a la Dirección Provincial de Cine y al comité organizador de este maravilloso evento. Ha sido todo un placer compartir el espacio estos días, el evento estuvo maravilloso… ver rostros nuevos, esa mezcla, esa fusión de jóvenes, de personas ya más experimentadas y disfrutar toda esa unión de saberes; estoy muy feliz, verdaderamente.»

​Arias Silva conquistó el galardón tras defender la película Volver (2006), del director español Pedro Almodóvar. Sobre las razones de su elección y la vigencia del filme, la realizadora y debating destacó: «escogí esta cinta porque es una película con un género enriquecido, tiene una mezcla de comedia y dramática… me gustó este filme porque también me enmarqué en el tema de la fotografía, de la musicalidad; la música fue a cargo de la banda sonora dirigida por el maestro Alberto Iglesias, la fotografía a cargo de José Luis Alcaine, todo con muy buena calidad, buena visibilidad y una nitidez espectacular.»

​»También escogí esta película porque muestra la fuerza, la resistencia, la resiliencia… cómo las mujeres podemos salir adelante, cómo el dolor, las cicatrices, el pasado, no puede impedir que sigamos hacia adelante; por el mensaje de cómo nosotras las mujeres sí podemos vivir una vida totalmente plena», concluyó.

​En esta misma categoría principal, la cineclubista María Karla Acosta García obtuvo el Premio de Participación y una Mención Especial otorgada por el jurado.

​Diversas instituciones culturales y medios de prensa de la provincia se sumaron al reconocimiento del desempeño de los participantes en la presentación de los filmes.

La Dirección Provincial de Cultura, representada por Darlenis Urquiola Guerrero, otorgó su galardón a Lennys María Paneque Rodríguez, quien también fue merecedora del premio otorgado por el Periódico 26. Por su parte, la UNEAC, a través de Martha Borrell Catalá, confirió su reconocimiento a Manuel Jesús Hernández Vega.

​La jornada de clausura estuvo amenizada por la interpretación del Coro Euterpe y la actuación especial del Cuarteto de Guitarras Sultasto, bajo la dirección de la maestra Elvira Skourtis, y la Orquesta de Guitarras Isacc Nicola, cerrando con broche de oro esta fiesta de la apreciación cinematográfica en Las Tunas.

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