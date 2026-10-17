Cuba 2026: La realidad económica en el mostrador

Cuba 2026: La realidad económica en el mostrador

La realidad económica de Cuba en 2026 se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo para la familia promedio.

Mientras las cifras oficiales intentan describir una estabilidad macroeconómica, el mostrador del mercado y la factura de los servicios narran una historia de asimetrías profundas.

Salarios vs. canasta básica

Puntos clave: salario estatal promedio: ~6,930 CUP (~13–15 USD en el mercado informal).

Inflación desmedida: El precio de la comida es el principal motor de la inflación y el divisor social más crudo.

Precios de referencia (2026):

Carne de cerdo (1 lb): > más de $1,600 CUP

Cartón de huevos: > hasta $4,800 CUP

Vegetales (cebolla/tomate): Se compran por unidades, no por peso.

El 2026 confirma lo que muchos temían: cubrir la canasta básica se ha vuelto una proeza matemática. Con salarios que apenas rozan los 15 dólares informales, productos elementales se transforman en artículos de lujo.

El sector privado y la brecha cambiaria. Las Mipymes y el dólar informal. Su papel: abastecimiento de estantes vacíos a un alto costo político y social.

Fluctuación diaria: Productos importados (aceite, leche en polvo, pollo) varían su precio al ritmo del mercado informal.

Efecto de exclusión: quienes no reciben remesas quedan marginados del consumo básico.

El sector privado logra llenar vacíos, pero opera con una divisa volátil. Esto genera una brecha insalvable entre quienes tienen acceso a moneda extranjera y la mayoría que depende exclusivamente de un salario en moneda nacional.

Transporte y fletes: la crisis de combustible encarece el traslado del campo a la ciudad, encareciendo el producto final.

Dos realidades sociales: sectores con divisas / emergentes: logran navegar la inflación.

Jubilados y trabajadores públicos (Educación/Salud): capacidad de compra reducida a solo unos días después de percibir su salario.

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