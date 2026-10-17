Subserie pareja: Leñadores de Tunas y Toros de Camagüey dividen honores

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas cayeron con marcador de 11×4 ante los Toros de Camagüey, en un duelo donde la ofensiva local fue demasiado para el pitcheo tunero en el estadio Cándido González.

Los tuneros no pudieron completar el trabajo y la subserie ante los Toros terminó con empate a dos victorias por bando.

El conjunto agramontino tomó ventaja desde el primer inning con el cuadrangular de Rafael Álvarez, quien impulsó también a Yonathan Martínez. En el segundo episodio ampliaron la diferencia con tres anotaciones más, aprovechando errores defensivos y batazos consecutivos de Leonardo Casado y Yordanis Samón.

Los Leñadores reaccionaron y descontaron en el tercero con el jonrón en solitario de Yudier Rondón y anotaron otra impulsada por Jean Lucas Baldoquín, lo que dio esperanzas a los visitantes, pero el empuje de los Toros continuó con el segundo vuelacercas del juego, firmado por Roberto Acevedo, y una ofensiva que no dejó de producir hasta el final, agragando otras cinco anotaciones.

El abridor tunero Andier Reyes cargó con la derrota tras permitir cinco carreras limpias en apenas 1.2 entradas. Sergio Fernández, Rodolfo Díaz y Darbys Leyva completaron la labor monticular, pero tampoco pudieron contener el ataque rival, que conectó 19 imparables y aprovechó cada oportunidad.

Por Camagüey, Luis Miguel Vázquez se acreditó la victoria con una sólida actuación de ocho entradas, cuatro carreras permitidas y ocho ponches, mientras Fernando Betanzos cerró sin dificultades.

A la ofensiva, Yudier Rondón fue el más destacado por los Leñadores con su cuadrangular y tres impulsadas. Yosvany Alarcón y Henry Quintero conectaron un hit cada uno, y Roberto Baldoquín junto a Luis Antonio Pérez Hemminges también aportaron sencillos. Además Hector Castillo pegó par de indiscutibles.

Por los Toros, Rafael Álvarez y Roberto Acevedo dispararon sendos jonrones, acompañados por Yordanis Samón, quien impulsó cuatro carreras.

El juego dejó claro que Las Tunas necesita mayor estabilidad en su cuerpo de lanzadores para sostener ventajas y disputar juegos cerrados. Aunque la ofensiva mostró chispazos, faltó el batazo oportuno para revertir el marcador.

Con este resultado, los tuneros cierran la subserie con balance de dos triunfos y dos derrotas, descansarán este domingo y desde el lunes enfrentarán a Ciego de Ávila como visitadores, en busca de recuperar terreno en la tabla.

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