Las Tunas apuesta por las alianzas y la innovación en Feria de Negocios y Oportunidades

Las Tunas apuesta por las alianzas y la innovación en Feria de Negocios y Oportunidades

Las Tunas.- Con sede en el Hotel Las Tunas, la Feria de Negocios y Oportunidades quedó oficialmente inaugurada este sábado como parte de las celebraciones por un nuevo aniversario de la ciudad. El evento reúne a empresas locales, actores económicos no estatales, emprendedores y empresarios, con el propósito de impulsar la estrategia de desarrollo territorial y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Al dejar abierta la cita, el viceintendente del Consejo de la Administración Municipal, Marianela Blanco, convocó a aprovechar las potencialidades del territorio para convertirlas en crecimiento económico y bienestar social.

«Hagamos de esta feria una expresión de la capacidad que tiene Las Tunas para transformar sus potencialidades en oportunidades y sus oportunidades en desarrollo», expresó.

Entre los objetivos del encuentro destacan el fomento de la articulación entre los distintos actores de la economía, la identificación de nuevos negocios y la promoción de iniciativas que contribuyan al desarrollo local.

Durante la primera jornada, las máximas autoridades de la provincia y del municipio cabecera intercambiaron con empresarios y representantes de las nuevas formas de gestión, a quienes exhortaron a aprovechar este espacio no solo para promocionar productos y servicios, sino también para establecer alianzas estratégicas que permitan sacar mayor provecho de las medidas económicas aprobadas por el país.

El programa académico incluyó paneles sobre las oportunidades que ofrecen las 176 transformaciones económicas y sociales, así como los marcos jurídicos que respaldan su implementación. Especialistas de la Dirección de Desarrollo Territorial y de la Universidad de Las Tunas también abordaron los nuevos mecanismos para los procesos de importación y las tendencias más recientes en la gestión empresarial.

El sector del turismo figura entre los protagonistas de la feria con la promoción de oportunidades de inversión, la presentación de nuevos proyectos y la licitación de espacios y locales. Participan cadenas hoteleras y extrahoteleras, agencias de viajes y otras entidades vinculadas a esta actividad.

La feria se extenderá hasta este domingo con exposiciones, acciones de comercialización, intercambios profesionales y actividades científicas. Entre las propuestas más esperadas sobresalen el lanzamiento de la Marca Provincia y la entrega de los premios convocados por los organizadores.

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