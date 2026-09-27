Lorena Susel Velázquez conquista el Portus Patris 2026

Las Tunas.- Con la entrega oficial de los galardones y una velada donde la poesía y las artes volvieron a ser protagonistas, concluyó en Las Tunas la edición del Premio Literario Portus Patris 2026, auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

La cita cerró sus puertas dejando un claro testimonio de la madurez formal y la diversidad de búsquedas estilísticas que caracterizan a los nuevos creadores de la isla.

​El máximo reconocimiento del certamen recayó en la obra Danza sobre el puñal, presentada bajo el seudónimo Ana Escalona, cuya autoría corresponde a la escritora holguinera Lorena Susel Velázquez Fraga.

​El jurado, presidido por el poeta y editor Luis Yuseff Reyes e integrado por los destacados creadores Nathaly Hernández y Armando López, resaltó por unanimidad la notable madurez expresiva del cuaderno.

En su fallo, los evaluadores destacaron un universo simbólico donde el cuerpo, la memoria y la resistencia se entrelazan mediante el uso de recursos e imágenes de alta tensión lírica como tijeras, matrioskas, relicarios y el fénix carmesí. La arquitectura en secuencias y la capacidad para combinar la confesión intimista con la ironía y el juego verbal convirtieron a este libro en la pieza más sólida de la convocatoria.

​Reconoció además con la Primera Mención a la obra Todas las celdas del mundo, de Esteban Daniel García López (Las Tunas, seudónimo Nadie), valorada por su prosa poética de aliento filosófico y su arquitectura alegórica alrededor del encierro humano; por su parte, la Segunda Mención fue otorgada a Casa gritando al oeste, de Oreste Ramón Fuente Martínez (tunero residente en Camagüey, seudónimo Waterhouse), un poemario que sobresale por su factura neobarroca y su hondura elegíaca.

​Asimismo, dentro del marco de la clausura, la Biblioteca Provincial José Martí hizo entrega del Premio Colateral Pedro Verdecie, tras la evaluación de nueve obras en concurso.

El comité evaluador, integrado por Armando López Carralero, Ana María Castillo Tratman y Yeida Durañona Velázquez, acordó por unanimidad premiar a Casa gritando al oeste, de Oreste Ramón Fuente Martínez.

​El jurado ponderó la densidad simbólica y la unidad poética de un texto que aborda la casa como metáfora de la patria, el cuerpo, la ausencia y el exilio; y el dominio de formas tradicionales como la décima y el soneto, en armónico diálogo con referencias de la tradición literaria universal y cubana.

​La gala de premiación no solo sirvió para hacer justicia al trabajo poético de los concursantes, sino también para reafirmar al Portus Patris como una plataforma viva de confluencia artística.

Tras jornadas que incluyeron la peña Sinestesia y lecturas al aire libre, el cierre reafirmó el compromiso de la AHS en Las Tunas con la promoción del talento emergente.

​Con la entrega de estos reconocimientos, el Portus Patris 2026 despide una edición marcada por el rigor, dejando abiertas las puertas para que la poesía joven continúe siendo espacio de resistencia, reflexión y belleza en el panorama cultural cubano.

/lrc/