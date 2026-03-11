Las Tunas fortalece la protección jurídica frente a la violencia de género

Las Tunas.- La lucha contra la violencia de género en Cuba atraviesa un momento de transformación profunda, donde la justicia busca despojarse de formalismos para convertirse en un acompañamiento humano y sensible.

En una alianza estratégica entre la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), las Naciones Unidas y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), se gesta en Las Tunas una respuesta institucional que pretende romper las raíces del patriarcado y el silencio.

Más allá de la sanción, la prioridad hoy es la protección de la integridad física y emocional de la familia.

Con la creación de oficinas especializadas y la implementación de protocolos de actuación diferenciados, el sistema jurídico tunero se prepara para recibir a quienes, durante mucho tiempo, han vivido bajo el «velo oscuro» del abuso.

Arianne Beneitez Fernández, Subdirectora del Bufete Colectivo de la unidad de Las Tunas, explica cómo se articula hoy la defensa de los derechos de la mujer y la familia.

Según la directiva, se trata de una estrategia de trabajo conjunta con la FMC nacional y organismos internacionales.

«Se ha creado una serie de capacitaciones y talleres para poder, desde la ONBC, dar protección, orientación y acompañamiento a todas esas víctimas, principalmente mujeres, que son las que mayor cantidad de situaciones generan hoy en la sociedad por ser víctimas de violencia basada en género», explicó Beneitez Fernández.

La especialista enfatiza que el problema tiene raíces históricas en estereotipos patriarcales que limitan el desarrollo de la mujer.

«Desde que nacemos se inculcan roles: el varón con el trompo, la niña con las muñecas, luego, en el ámbito familiar, el hombre a veces limita a la mujer en lo laboral por no valorar su capacidad».

Uno de los pasos más concretos es la expansión de oficinas especializadas, un modelo que inició en La Habana y que se encuentra ya en Las Tunas.

«Estas oficinas deben cumplir con requerimientos específicos donde la víctima se sienta protegida y escuchada. Como operadoras del derecho, tenemos que prepararnos para que, cuando una persona llegue ya sea a la FMC, los tribunales o fiscalía, logremos una protección adecuada que evite hechos fatales», aseveró.

La subdirectora destacó que la violencia no es solo el abuso físico evidente. El sistema jurídico tunero trabaja hoy para identificar y sancionar otras manifestaciones.

«La violencia de género tiene un fin: doblegar, imponer y discriminar, lo vemos en la comunidad, en la escuela y en el trabajo. Por eso, hacemos un llamado a quienes están bajo este ‘velo oscuro’ a que se acerquen. No están solas».

La ONBC ha implementado un Protocolo de Actuación para abogados, diseñado para dar un tratamiento diferenciado a cada caso.

«Es un proyecto que ya circulamos a todos los bufetes. Define cómo actuar cuando una persona llega frustrada, qué pasos seguir y cómo dar seguimiento según la materia (penal, civil o de familia)».

Asimismo, subrayó la importancia del Decreto Presidencial 198, que aprueba el Programa Nacional de Adelanto para la Mujer (PAM), que es de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones para garantizar igualdad de oportunidades y derechos.

A pesar de los desafíos culturales, Las Tunas muestra avances significativos. Hoy es común ver a mujeres en roles históricamente masculinizados: choferes de ómnibus, jefas de termoeléctricas o directivas de alto nivel.

«La violencia de género no es un problema de las mujeres, es un problema del mundo. Urge mirar al futuro hacia una sociedad más limpia y justa, donde la profesionalidad y el amor sólido sean los pilares de una vida libre de agresiones», concluyó Beneitez Fernández.

Con el compromiso de fortalecer la cultura jurídica y la sensibilidad humana, los especialistas de los Bufetes Colectivos en Las Tunas continúan trabajando para que ninguna mujer tenga que enfrentar el abuso en soledad.

/lrc/