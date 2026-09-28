Las Tunas abre la Serie Nacional 65 jugando en casa 

Las Tunas.- El equipo de Las Tunas iniciará su camino en la Serie Nacional de Béisbol 65 el próximo 4 de octubre de 2026, cuando el estadio Julio Antonio Mella reciba la primera subserie del campeonato.

Según el proyecto de calendario, que será oficializado en el congresillo técnico, los tuneros debutan frente a los Tigres de Ciego de Ávila (4 al 7) y seguidamente se medirán a los Gallos de Sancti Spíritus (9 al 12).

Tras esos compromisos iniciales, la novena dirigida por Abeyci Pantoja emprenderá ruta hacia Camagüey (14 al 17) y regresará a Ciego de Ávila (19 al 22). Con ello cerrará su deuda con los Toros camagüeyanos y completará los enfrentamientos ante sus rivales del grupo C.

El calendario marca un cambio de ritmo a partir del 3 de noviembre, cuando los Leñadores inicien el último tramo de la etapa clasificatoria con subseries de cinco juegos frente a los equipos de la llave D. Primero visitarán a Guantánamo (3 al 8), luego a Santiago de Cuba (10 al 15), y finalmente cerrarán en el Mella contra Holguín (18 al 22) y Granma (24 al 29).

La estructura del torneo establece que los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los play off, donde se definirá el representante de la zona Oriental rumbo a la gran final de la Serie 65.

La inauguración oficial del campeonato tendrá lugar en el estadio Victoria de Girón de Matanzas. Allí, los Cocodrilos, actuales campeones, estrenarán su trofeo frente a los Elefantes de Cienfuegos.

La jornada inaugural se completará con los duelos Industriales-Pinar del Río, Artemisa-Piratas de La Isla y Mayabeque-Villa Clara, siempre con los primeros como locales.

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