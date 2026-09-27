Buena Vista y Palancón únicos invictos en el Futsal tunero

Las Tunas.- Al concluir los segundos enfrentamientos para cada conjunto en el Torneo de la màxima categoría del Futsal en Las Tunas los citados equipos ya marcan la pauta en cuanto a resultados se refiere.

Si de sorpresa se puede catalogar las derrotas de los dos mejores equipos en los últimos eventos (Diablos e Indios) pues por el lado opuesto todo hace indicar que otros elencos como Buena Vista o el mismo Palancón no vienen a regalar nada.

Queda mucho todavía para conocer los cuatro semifinalistas pero desde ya la rivalidad està servida.

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