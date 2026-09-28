Feria de Negocios y Oportunidades confirma reservas para el desarrollo de Las Tunas

Las Tunas.- De positiva puede catalogarse la Feria de Negocios y Oportunidades, iniciativa convocada por el Consejo de la Administración Municipal de Las Tunas. En medio del complejo escenario económico que atraviesa el país, el evento constituyó un reto organizativo que encontró una favorable respuesta entre emprendedores, empresarios e instituciones participantes.

Entre los principales reconocimientos otorgados durante la cita, el premio a la calidad recayó en la micro, pequeña y mediana empresa privada Yafex SURL, mientras que la Universidad de Las Tunas obtuvo el galardón al mejor estand y Copextel mereció el de la popularidad.

Yafex SURL alcanzó el lauro gracias a la presentación de YafexSign, una aplicación para firmas digitales que fue lanzada durante la propia feria y que ya cuenta con los registros y autorizaciones requeridos para su funcionamiento.

Por su parte, la Universidad de Las Tunas, además de asumir la coordinación del programa científico del evento, destacó por la firma de acuerdos, contratos, cartas de intención y otros convenios de colaboración, resultados que la ubicaron entre las entidades de mayor protagonismo durante las dos jornadas de trabajo.

Copextel, considerada una de las empresas líderes del sector empresarial tunero, sobresalió por el volumen de ventas alcanzado, la afluencia de visitantes a su espacio expositivo y la diversidad de iniciativas comerciales y de mercadotecnia presentadas, méritos que respaldaron la obtención del Premio de la Popularidad.

La realización de conferencias y talleres sobre las transformaciones económicas aprobadas en el país y otros temas de interés para emprendedores y empresarios formó parte del programa científico de la feria. Estos espacios estuvieron liderados por especialistas de la Universidad de Las Tunas, así como de las direcciones de Desarrollo Territorial y de Nuevos Actores Económicos.

Mayor relevancia adquiere este tipo de encuentro en el contexto de la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas por la dirección del país para contribuir a la recuperación económica y enfrentar los desafíos del escenario actual.

Entre los momentos más significativos de la bolsa comercial, desarrollada durante dos días en el Hotel Las Tunas, figuró el lanzamiento de la Marca Provincia, un símbolo concebido para resumir la herencia material, histórica y espiritual del territorio.

Especialistas del Departamento de Comunicación y Marketing de la Universidad de Las Tunas, responsables de su diseño, explicaron que la propuesta es el resultado de más de dos años de trabajo, intercambios, investigaciones y consultas con expertos, comunicadores, directivos y autoridades.

Los resultados obtenidos en esta Feria de Negocios y Oportunidades demuestran las ventajas de este tipo de iniciativas para fomentar alianzas, promover inversiones y dinamizar la economía local. Su alcance sugiere la posibilidad de extender la experiencia a otros municipios e incluso valorar una convocatoria de carácter provincial antes de finalizar el año.

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