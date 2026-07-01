Nuevas medidas potenciarán producción de alimentos

Las Tunas.- En Cuba, la actividad agropecuaria se mantiene con total prioridad; incluso, el primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz Canel Bermúdez, ha dicho que ese es un asunto de seguridad nacional y como tal hay que impulsarlo.

Por ello ocupa espacio entre las 176 medidas que se aprobaron recientemente, como parte de las transformaciones económicas y sociales que pretenden dinamizar la economía, a pesar del reforzado bloqueo que impone el gobierno de los Estados Unidos.

Son cinco medidas, con varios incisos, las que redundarán en la recuperación del sector agropecuario, una meta tan posible como necesaria y urgente porque en el mercado internacional disminuyen las opciones y comeremos lo que aquí produzcamos.

La de mayor impacto contempla modificar la gestión y uso de la tierra a todos los actores económicos y mantener el principio de la propiedad de la tierra de todo el pueblo; pero, con el derecho real de usufructo a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales, por tiempo indefinido.

Eso incluye la cantidad de áreas que contemplen los proyectos presentados para impulsar la ganadería, el desarrollo forestal, la agricultura y el tabaco, sin límites de superficie, como ha sido hasta ahora. Y se añaden las proyecciones de áreas dedicadas al eco y agroturismo.

Por su parte, las Cooperativas de Producción Agropecuarias pueden entregar parte de su patrimonio en usufructo, luego de su aprobación por la Asamblea General y cumpliendo las normas legales vigentes. También pueden importar y comercializar combustibles como insumo, exportar sus productos y abrir cuentas bancarias en el exterior.

Entre otras acciones, en el paquete de medidas se anuncia la flexibilidad de la comercialización agropecuaria, el reconocimiento del mercado en la formación de precios y el diseño de incentivos para que todos los actores económicos comercialicen insumos y equipos y tengan acceso al mercado cambiario.

Los resultados no aparecerán por arte de magia ni en un corto período de tiempo; incluso se deberá potenciar la fuerza de trabajo en el campo, uno de los problemas actuales. No obstante, a largo plazo se puede incrementar la producción de alimentos, meta fundamental de estos cambios en el sector agropecuario.

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