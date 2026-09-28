Premio cederista que renueva a Jorge Marcial y Ramona Martes

Puerto Padre, Las Tunas.- Con más de 80 años y 55 de matrimonio, Jorge Marcial y Ramona Martes sienten goce de su hacer. A la prolífica trayectoria de combatientes, fundadores de las organizaciones de masas, suman el Premio del Barrio que otorga los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Con visible emoción, Jorge Marcial rememora aquellos primeros momentos: «Cuando el Comandante en Jefe dijo que había que crear los Comités de Defensa de la Revolución, enseguida me incorporé junto a la hermana de Ramona.

«Fundamos los CDR del Boquerón. Allí trabajamos tres o cuatro años como voluntarios. He tenido responsabilidades dentro de la organización desde sus inicios. Son más de seis décadas defendiendo a la Revolución y a la Patria, porque la Patria es lo más sagrado que tiene un cubano».

Su historia está estrechamente ligada a los principales acontecimientos de la Revolución.

«Fui vigilante durante 40 años y todavía sigo dispuesto a luchar. Esta Revolución se lo ha dado todo al pueblo: educación, trabajo, dignidad y oportunidades.

«Soy fundador de la lucha contra bandidos. Participé en los cafetales, en diez zafras del pueblo, en la caminata de 52 kilómetros, en Guirao, donde recibimos preparación militar; estuve durante el proceso de cambio de moneda cuidando los bancos y participé en numerosas acciones junto al batallón».

Entre los momentos más significativos de su vida menciona la participación en Girón, la Crisis de Octubre y otras tareas revolucionarias.

«Ha sido mucho trabajo, pero me alegra haberlo hecho por nuestro pueblo. Esta comunidad nos quiere y esta zona siempre ha sido de vanguardia. Fuimos de los primeros en cumplir las tareas, en aportar a la Patria y en mantener vivo el espíritu de la organización».

Otro de los motivos de orgullo en su vida es compartir ese camino junto a Ramona.

«Lo mejor que me ha pasado es haber encontrado una compañera que ha luchado junto a mí en los CDR. Llevamos 55 años juntos defendiendo esta Revolución. Tengo 86 años y todavía me siento con fuerzas para seguir».

Si Jorge es referencia obligada cuando se habla de los CDR en Puerto Padre, Ramona Martes González resulta igualmente imprescindible.

Fundadora de los CDR y de la Federación de Mujeres Cubanas, ha dedicado buena parte de su vida al trabajo comunitario y continúa siendo una figura muy activa dentro de su zona.

«Para mí ha sido un orgullo. Me siento feliz porque, con 83 años, todavía puedo aportar mi granito de arena y pienso seguir haciéndolo mientras tenga fuerzas».

«Si llega algún producto a la bodega salgo a avisarle a las personas. En la farmacia me autorizaron para adquirir medicamentos a enfermos que no pueden caminar. Hago las colas y los ayudo porque mi conciencia no me permite dejarlos desamparados».

Recuerda con especial alegría su participación en un Congreso de los CDR.

«Allí me encontré con una compañera de Manzanillo que no podía creer la edad que yo tenía. Me sentí muy orgullosa de representar a las mujeres de mi generación».

A lo largo de su vida también participó en movilizaciones agrícolas y actividades organizadas por los CDR y la FMC.

«Siempre hemos tratado de estar donde haga falta. Cuando la dirección municipal necesita apoyo, allí estamos«.

«Estamos orgullosos de las personas que nos apoyan. Cuando necesitamos ayuda acudimos a ellas y nunca nos dicen que no. Esta es una comunidad muy unida».

Y llega entonces el Premio del Barrio, la emoción aflora especialmente en Ramona.

«Todavía no sé cómo describir la entrega del premio. Es algo muy grande para nosotros».

El reconocimiento, otorgado por la Coordinación Nacional de los CDR, llega como resultado de una vida de entrega compartida. Marcial tampoco oculta sus sentimientos.

«Estoy muy emocionado. Este premio también pertenece a los cederistas de la zona, porque son ellos quienes nos han acompañado y ayudado en todas las tareas».

Para ambos, el trabajo comunitario ha sido la esencia de su labor.

«Si alguien cumple años, lo felicitamos. Si alguna persona tiene dificultades, la visitamos para ver cómo podemos ayudarla. Lo hacemos por el CDR, pero también por la comunidad».

Marcial destaca que en la zona existe una estructura organizada para atender conflictos y problemas sociales.

«Cuando surge alguna situación con jóvenes o familias, tratamos de intervenir y ayudamos a encontrar una solución. Lo importante es que las personas se sientan acompañadas».

Por su parte, Ramona se mantiene activa como líder de la Cátedra del Adulto Mayor, juez lego, combatiente de la Revolución y fundadora de las principales organizaciones de masas del país.

«Este premio nos da fuerzas para continuar haciendo lo que hemos hecho toda la vida. Es una satisfacción que jamás vamos a olvidar. Nos quita unos años de encima y nos da más energías para seguir trabajando».

Así son Jorge Marcial y Ramona Martes, dos nombres asociados a la constancia, la solidaridad y el compromiso comunitario. En la jornada por un nuevo aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución reciben el Premio del Barrio, un reconocimiento que resume más de seis décadas de entrega a su comunidad y a la obra colectiva que han ayudado a construir.

/abl/