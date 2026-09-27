Treinta años sembrando valores junto a la UNESCO

Por Maira Castro Lora

Las Tunas.- Trabajadores y estudiantes del seminternado Israel Santos Santos, de esta ciudad, celebran este año tres décadas de pertenencia a la Red de Escuelas Asociadas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), conocida como redPEA.

Desde el curso escolar 2024-2025, la institución está dirigida por Reina Segura Figueredo, quien se desempeñó anteriormente como maestra y coordinadora. Asegura que las iniciativas promovidas por la Red constituyen una motivación permanente para la comunidad educativa, especialmente las vinculadas con efemérides internacionales.

Entre las acciones desarrolladas durante septiembre destacó las actividades por el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, el día 16, y el Día Internacional de la Paz, el 21. Sobre esta última fecha explicó que realizaron un círculo de paz alrededor de una planta de guayaba sembrada un año atrás en el huerto escolar.

«Además de fomentar valores asociados al respeto y la convivencia, impulsamos proyectos relacionados con las plantas medicinales y la producción de hortalizas», señaló.

Como parte de la iniciativa Escuela Verde, promovida por la UNESCO, el colectivo proyecta crear un pequeño bosque de árboles frutales en la zona posterior del anexo docente, con el propósito de fortalecer el vínculo de los niños con la naturaleza y promover el cuidado del medio ambiente.

El seminternado cuenta con un grupo de alumnos especialmente activos en estas actividades. Manuel Ravel Díaz comentó que ha aprendido sobre los daños que provocan determinados gases liberados por equipos de refrigeración cuando se utilizan incorrectamente, así como la importancia de construir la paz desde el respeto a los demás.

Por su parte, Dayanis Garriga Brizuela recordó emocionada la siembra de la mata de guayaba y su aporte en una muestra realizada en la Dirección Provincial de Educación. También destacó los concursos organizados por la escuela, entre ellos uno de cartas dirigido a niños de otros países y otro sobre plantas ornamentales, en el que obtuvo reconocimiento.

Para Ángel Camilo Pupo Barrios, una de las experiencias más significativas fue la celebración del Día Internacional de la Paz.

«Nos enseñó a respetar a todas las personas y a comprender que nuestras acciones también pueden contribuir a tener un planeta más saludable y una vida mejor en el futuro», expresó.

La educadora reincorporada Valentina Leyva Leyva recordó que, durante su etapa como directora, el centro fue propuesto en 1996 para integrarse a la redPEA debido a sus resultados docentes y a los reconocimientos alcanzados, entre ellos la condición de Vanguardia Nacional en el Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, así como en la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).

Según explicó, estuvo al frente de la institución hasta el año 2002, período en el que impulsó el desarrollo de este proyecto educativo y la formación de valores vinculados a los principios promovidos por la UNESCO.

La Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO agrupa a más de 10 mil instituciones educativas de 167 países. Su propósito es fomentar entre niños y jóvenes una cultura de paz basada en los derechos humanos, la dignidad humana, la igualdad de género, el progreso social, la libertad, la justicia, la democracia, el respeto a la diversidad cultural y la solidaridad internacional.

Con acciones concretas promueven los ideales de la UNESCO que valorizan los derechos humanos y la dignidad humana, la igualdad de género, el progreso social, la libertad, la justicia y la democracia, el respeto por la diversidad y la solidaridad internacional.

La Red opera a nivel internacional y nacional con tres ámbitos de prioridades bien definidos, la Educación para el Desarrollo Sostenible, la Educación para la Ciudadanía Global y el aprendizaje intercultural y patrimonial.

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