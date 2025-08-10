Asunción se rinde ante el deporte junior del continente

¡Ahora sí, comenzaron los Juegos! La jornada inaugural forma parte de la historia de la segunda edición de los Panamericanos Junior Asunción 2025, luego de efectuarse las primeras competiciones, que por lo general le roban la arrancada hasta a la propia ceremonia, en una fecha con una dinámica sobria, cual calma antes de la tormenta.

Entre los más de cuatro mil 30 atletas presenta en la cita multideportiva, la delegación cubana, con 231 representantes, desfiló por el Parque del Comité Olímpico en Paraguay con la enseña nacional por lo alto y los sueños al alcance de una mirada.

Cuba arrancó con tiros al aire, dado el paso rezagado de Dayanis Montero y Miguel Hernández tras ubicare en el sexto y séptimo puestos, respectivamente, en la clasificatoria del Skeet durante la primera etapa de la clasificatoria.

Montero, abrió con un saldo de apenas 11 puntos, después encontró la rutina de disparos hasta igualar su record personal gracias a 16 unidad y cerró con 12 ptos para un total de 39.

Por su parte, Hernández acumuló 59 ptos con un desempeño ascendente (15-18-19), pero insuficiente para colarse entre la vanguardia de los tiradores.

Mientras la pólvora mojada dejó algunos sin sabores, desde el agua mejoró el panorama con la inclusión en la final del doble par de remos cortos masculino, conformado por Leduar Suárez y Roberto Carlos Paz, este último quien sustituyó de último momento y por decisión técnica al tunero Keiler Ávila.

Roberto y Leduar, quienes vencieron en el repechaje con registro de 6:46.23 minutos para obtener su boleto rumbo a la discusión de medallas, buscarán emular un resultado en la máxima categoría dentro de eventos regionales, pues los remeros de la Mayor de las Antillas desde 1999 han estado presentes en el podio de premiaciones.

Luego de un sábado sin actividad para los tuneros, el domingo brinda otras posibilidades, una vez que entren en acción Elaimis García (arco recurvo), Keiler Ávila (Remo / ocho masculino), Claudia Tarín (voleibol) y Adianet López (pistola de aire a 10 metros).

/lrc/

