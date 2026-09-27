Adriana González será la única representante tunera en Dakar 2026

Las Tunas.- La discóbola tunera Adriana González integra la delegación cubana que asistirá a los IV Juegos Olímpicos de la Juventud, previstos en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

Su presencia confirma que la provincia de Las Tunas tendrá finalmente solo una representante, luego de que no se concretara la inclusión del esgrimista Roberto Carlos Salazar, quien había sido considerado para representar a Cuba en estos juegos.

La nómina cubana estará integrada por 12 atletas. Además de González, figuran la saltadora de altura camagüeyana Daniselis Reyes y la velocista santiaguera Banessa Velazco, inscrita en los 200 metros planos. En el judo competirá la pinareña Kayla Pita, en la división de 78 kg.

El resto de la delegación lo conformará el equipo de Baseball5, modalidad inspirada en el tradicional “cuatro esquinas”. De una preselección de 12 jugadores que entrenan en la Escuela de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Córdoba Cardín, en La Habana del Este, se escogerán los ocho que competirán primero en la Copa Panamericana de Barquisimeto, Venezuela, del 14 al 19 de octubre. Sus resultados allí definirán quiénes viajarán finalmente a Dakar.

Víctor Corona, metodólogo de la Dirección Técnico-Metodológica del Inder, explicó que el Comité Organizador de estas justas juveniles establece límites en la cantidad de atletas y disciplinas por país, buscando equilibrio y representatividad.

La cita africana se concibe como un canto a la diversidad, la amistad y la esperanza, promoviendo el deporte como vehículo de paz y solidaridad.

En el medallero histórico de estas competencias, Cuba figura entre los diez primeros países, con un acumulado de 24 preseas (15 de oro, 4 de plata y 5 de bronce) en las ediciones de Singapur 2010, Nankín 2014 y Buenos Aires 2018. Ese desempeño la coloca por delante de potencias regionales como Brasil y Colombia.

* Con información de Jit

/lrc/