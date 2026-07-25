El tunero Walberto León integrará el equipo de fútbol rumbo a Santo Domingo 2026

Por Ernesto Merino Amor

Las Tunas.- El destacado futbolista tunero Walberto León Rosabal acaba de ser llamado para integrarse a las filas de la selección cubana que nos representa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en la República Dominicana desde el pasado 24 de julio.

Ante la negativa de un club costarricense de ceder a dos jugadores del conjunto cubano, el alto mando de la selección tricolor, encabezado por Pedro Pablo Pereira, decidió completar esos dos cupos vacantes con un par de jugadores que se desempeñan en el balompié de la isla y uno de ellos es el estelar jugador tunero.

Con esta acertada decisión, la provincia de Las Tunas podrá presumir de contar con dos futbolistas en los juegos ya que Ricardo Polo, que milita el Deportivo Sébaco del fútbol nicaraguense, había hecho el grado.

Walberto deberá viajar en las próximas horas hacia la capital cubana y unirse a sus compañeros el próximo día 28.

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