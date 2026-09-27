Jean Lucas Baldoquín sobresale en la preparación rumbo al Mundial Sub-23

Las Tunas.- El segundo y último concentrado de la preselección cubana de béisbol sub-23 concluyó este sábado en La Habana con resultados alentadores, según las valoraciones de directivos y jugadores.

En ese grupo destacan tres tuneros: Jean Lucas Baldoquín, Yassel Izaguirre y Norge Torres, quienes forman parte de la nómina que definirá el equipo para la Copa Mundial de la categoría.

El director del conjunto, Guillermo Carmona, subrayó el esfuerzo de los atletas para aprovechar al máximo las dos semanas de entrenamientos en Cienfuegos y la capital, donde lograron cohesión y dinámica grupal.

“La compenetración alcanzada será clave para buscar dividendos en Nicaragua”, afirmó el estratega, al tiempo que reconoció el apoyo logístico brindado por ambas provincias en medio de las complejidades económicas actuales.

Los jugadores regresarán ahora a sus respectivas nóminas de la Serie Nacional, y solo los 24 elegidos volverán a reunirse en La Habana a finales de octubre para ultimar detalles.

Entre los atletas más destacados del concentrado sobresalieron el tunero Jean Lucas Baldoquín y el villaclareño Osman Caruncho. Baldoquín, con experiencia en equipos Cuba, consideró que de esta preselección puede salir un elenco competitivo, equilibrado en picheo, defensa y bateo

Cuba debutará en la ronda preliminar del Mundial ante Corea del Sur el 6 de noviembre, y luego enfrentará a Sudáfrica (7), Japón (8), Venezuela (9) y Gran Bretaña (10).

En el otro grupo competirán Puerto Rico, Panamá, China Taipéi, Australia, Chequia y los anfitriones nicaragüenses.

Los tres primeros lugares de cada llave avanzarán a la superronda, prevista del 12 al 14 de noviembre, mientras que los restantes disputarán la ronda de consuelo para definir posiciones del séptimo al duodécimo lugar.

El domingo 15 se jugarán los partidos por el título y el bronce, en un certamen que promete emociones y retos para la escuadra cubana.

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