Comenzará Torneo de Fútbol Sala en la capital tunera

Las Tunas. El esperado comienzo de la Primera División del Fútbol Sala (Futsal) se hará realidad a partir de mañana cuando desde la una de la tarde ruede el balón en la Sala Polivalente Leonardo Mckenzie Grant.

Equipos pertenecientes a diferentes barrios de la urbe tunera como Diablos Rojos, Indios, Atlético Menocal, México, Arguelles, Buena Vista, Trébol y Palancón, conjuntos que en el pasado Torneo Abierto se ganaron el derecho a pertenecer a esta División de Oro, serán los encargados de definir al Campeón del Futsal en esta localidad.

Según la información de Lizardo Pérez, máximo responsable del Campeonato, el mismo se jugará por el sistema de todos contra todos a dos vueltas, a continuación los ocupantes de las primeras cuatro plazas jugarán la etapa semifinal con el mismo sistema pero a una solo vuelta. La gran final la disputarán los dos primeros equipos a partido único.

Estos son los encuentros de la primera y segunda fecha para este fin de semana:

Sábado

1:00 pm Diablos Rojos vs Indios.

2:00 pm A. Menocal vs Trébol.

3:00 pm México vs Palancón.

4:00 pm Arguelles vs Buena Vista.

Domingo

1:00 pm Indios vs Trébol.

2:00 pm Diablos Rojos vs Palancón.

3:00 pm Menocal vs Buena Vista.

4:00 pm México vs Arguelles.

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