Entregan a autoridades provinciales firma de los tuneros

Las Tunas.- El Salón de los Generales, en la plaza Mayor General Vicente García González, acogió el acto solemne de entrega a las máximas autoridades del Partido y del Gobierno en la provincia de Las Tunas de las rúbricas recogidas en los ocho municipios desde el pasado 19 de abril.

El movimiento Mi Firma por la Patria, convocado por la Sociedad Civil, fue un digno homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario, según Karen González Velázquez, miembro del Buró provincial del Partido, quien elogió la respuesta del pueblo tunero.

Agregó que el apoyo a la Revolución se ratifica en todo el territorio con el cumplimiento de las tareas que corresponden a cada cual, especialmente en la producción de alimentos y el cambio de la matriz energética para alcanzar la soberanía en la actividad.

Representantes de los trabajadores, las asociaciones religiosas y fraternales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y otros miembros de la Sociedad Civil entregaron a Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Partido, y a la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez, las firmas de miles de residentes en esta provincia.

El intelectual Gustavo López Ramírez intervino a nombre de los tuneros que firmaron por la Patria y reafirmó el compromiso de la mayoría de defender la soberanía conquistada por nuestros héroes y mártires.

Con su rúbrica, el pueblo de Las Tunas demostró la unidad, el antimperialismo, la solidaridad y la resistencia contra el bloqueo y las amenazas del gobierno de Washington, así como la voluntad de defender la Revolución en todas las trincheras.

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