Incrementan áreas para siembra de cultivos varios

Las Tunas.- Poco más de 25 mil 627 hectáreas de viandas, hortalizas, granos y frutas se plantarán en la provincia de Las Tunas durante la actual campaña de siembra de frío, comprendida entre el primero de septiembre y el 28 de febrero del próximo año.

Como en ocasiones anteriores, se trata de un período extremadamente difícil por la poca disponibilidad de los insumos más importantes para el desarrollo de la agricultura; entre ellos, el combustible para la preparación de tierra y otras labores propias de la actividad.

Luis Manuel Peralta Agüero, delegado del Ministerio de la Agricultura, informó que a pesar de esas carencias, la cifra que se proponen unos 40 mil productores tuneros significa un crecimiento de más de dos mil hectáreas, con relación a la anterior campaña de frío.

En la etapa se prevé plantar más de nueve mil hectáreas de viandas, seis mil 900 de hortalizas, ocho mil novecientas de granos y setecientas de frutas, cifras aún insuficientes para satisfacer la demanda de los tuneros y disminuir los precios de varios alimentos.

Desempeñarán un rol fundamental las unidades y los campesinos independientes asociados a los polos productivos de los ocho municipios, quienes aplicarán diferentes alternativas para garantizar buenos rendimientos en las plantaciones, especialmente el uso de la tracción animal.

Como proyecciones para la campaña, se incluye la siembra de más áreas de plátano con la tecnología extradenso, cumplir los planes de los cultivos rústicos, mejorar los procesos de contratación y usar eficientemente el agua, la materia orgánica y los insumos.

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