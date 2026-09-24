Las transformaciones económicas y sociales requieren mayor protagonismo de los municipios

Las Tunas.- «De lo que se trata es de gestionar el desarrollo del municipio de una manera diferente. Estas transformaciones, que contienen un alto contenido político e ideológico, complementan las medidas relacionadas con la descentralización de facultades que se han implementado en los últimos años».

Así reflexionó el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Félix Martínez Suárez, durante un intercambio con los miembros del Consejo de la Administración en el municipio de Las Tunas.

“La autonomía municipal deja de ser una retórica para convertirse en un imperativo y una urgencia que permitan a los territorios aplicar estrategias capaces de aliviar el complejo escenario de carencias y vicisitudes que vive la población”, señaló el diputado.

Martínez Suárez formó parte de un equipo de trabajo designado por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, para recorrer el país y comprobar las acciones que en cada territorio se realizan para la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales que entraron en vigor a finales de julio pasado.

En el municipio cabecera, la comitiva recorrió una comunidad del consejo popular Casa Piedra. Vecinos y factores de la circunscripción 134 demostraron la efectividad y el alcance del proyecto comunitario Mi Barrio por la Patria. En esa demarcación convergen además iniciativas como la Red Juvenil Comunitaria, llamadas a liderar la participación y movilización de los pobladores para transformar los problemas sociales que les afectan.

Precisamente, Mi Barrio por la Patria debe convertirse en un catalizador para que la población conozca y debata las transformaciones económicas, insistieron los diputados presentes, una idea en la que también ha enfatizado reiteradamente Esteban Lazo.

Durante los intercambios se destacó además el papel de los Órganos del Poder Popular en el control de la implementación de estas medidas y el marcado contenido social que las caracteriza.

El último lugar visitado fue la Empresa Municipal Agroindustrial, donde los integrantes de su consejo de dirección explicaron las estrategias que desarrollan para impulsar la producción, incrementar los ingresos en divisas que les permitan adquirir combustible y otros recursos, así como las alianzas y mecanismos de vinculación con el sector no estatal.

«Ustedes tienen la tierra, la infraestructura, la maquinaria y el patrimonio agrícola. De lo que se trata ahora es de buscar alianzas y aprovechar cada una de las transformaciones para salir adelante», enfatizaron los visitantes.

«Nos vamos motivados por lo que se está haciendo. El camino por recorrer es largo y complejo, pero no queda otra alternativa. No podemos esperar más y merecemos salir de la difícil situación que atravesamos. Lo vamos a lograr con el concurso de todos, sin renunciar a las esencias de la nación y al modelo económico y social que elegimos», expresó al término de la visita el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular y diputado por el municipio de Las Tunas, Félix Martínez Suárez.

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