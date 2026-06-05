Hitos de Raúl en la América Latina del siglo XXI

Capacidad de negociación, espacio de ecumenismo internacional, solidaridad médica, gestiones por la paz y reposicionamiento cultural marcaron la gestión del General de Ejército al frente de Cuba.

¿Puede considerarse al General de Ejército Raúl Castro Ruz como una de las figuras más influyentes de la política internacional de América Latina en el siglo que corre?

Repasemos hitos diplomáticos acaecidos durante su ejercicio como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, en funciones desde 2006 y de forma oficial entre 2008 y 2018.

1- Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños nacía en 2011, en Caracas, como un espacio integrador de las 33 naciones independientes situadas entre el río Bravo y la Patagonia, de cara a desafíos como el cambio climático, la soberanía, las crisis económicas globales y la desigualdad.

En el acto fundacional, Raúl Castro Ruz intervino y recalcó el privilegio de nuestra área por ser libre de armas nucleares, y trazó como horizonte que la región fuese libre también de bases militares extranjeras, en un discurso marcado por alusiones a los 200 años de lucha en el continente y las islas, las amenazas coloniales e imperiales y la deuda, de cara a 180 millones de personas en situación de pobreza.

Tres años más tarde, La Habana acogió la siguiente cumbre de la Celac, bajo la presidencia pro témpore de Raúl. En ese espacio, se emitió la declaración conjunta de la región como zona de paz, algo que sin duda se anunciaba en las ideas del General de Ejército plasmadas en Venezuela.

«A pesar de inevitables diferencias, se fomenta un espíritu de mayor unidad en la diversidad, que debe ser el fin último», insistió.

2- Regreso de los Cinco Héroes

La mañana del 17 de diciembre de 2014 estremeció a Cuba y a buena parte del mundo, al anunciarse el regreso a la Isla de los cinco luchadores antiterroristas presos en cárceles de Estados Unidos desde finales de la década de 1990.

El «volverán», lanzado años antes por Fidel, y el «regresaré», escrito en verso por Antonio Guerrero y cantado por Polo Montañez, dejaron de ser, de un momento a otro, luchas, promesas, armas poéticas apuntando al futuro, y se convirtieron de facto en «¡volvieron!», «¡regresaron!»

Significó un parteaguas en los entendimientos de lo posible dentro de la disputa revolucionaria, al tiempo que abría la ventana para un proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, contradictorio y complejo, pero necesario, que fuera tronchado por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en 2017.

Poco antes, en Sudáfrica, con la mediación de José Mujica, Raúl y Obama se habían estrechado las manos.

3- Visita del primer Presidente de Estados Unidos en activo en casi un siglo

El 20 de marzo de 2016, como parte del proceso de normalización de relaciones entre los dos países, Barack Obama aterrizaba en Cuba. Se convertía así en el primer Presidente en activo de Estados Unidos en poner un pie sobre la nación caribeña, desde 1928.

El mandatario aparecía con todo un despliegue comunicacional, que incluyó su «actuación» en el programa humorístico cubano más popular del momento; su presencia en un palco del estadio Latinoamericano –sentado junto a Raúl– en un juego de los Rays de Tampa Bay, equipo de la Grandes Ligas estadounidenses, y la selección cubana; así como discursos en el teatro más emblemático del país y frente a empresarios y emprendedores nacionales.

«Hemos desempeñado papeles muy diferentes en el mundo. Pero nadie debe negar el servicio que miles de médicos cubanos han prestado a los pobres y a los que sufren. El año pasado, los trabajadores sanitarios estadounidenses –y las fuerzas militares de EE. UU.– trabajaron hombro a hombro con los cubanos para salvar vidas y acabar con el ébola en África Occidental», dijo Obama.

4- Negociaciones de paz en Colombia

En septiembre de 2012, Juan Manuel Santos, presidente colombiano, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron la firma en La Habana de un Acuerdo General para poner fin a un conflicto armado de medio siglo.

Así comenzaba un proceso de varios años de negociación, en los que Cuba resultó sede y garante, junto a Noruega, hasta que en junio de 2016 se firmase en la capital de la Isla un acuerdo de cese al fuego bilateral y definitivo. En la cubierta del documento que ambos llevaban en la mano, se veía estampado el escudo de la República de Cuba.

5- El papa Francisco en Cuba

En septiembre de 2015, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco, realizó su primera visita a Cuba.

Desde su puesto en el Vaticano, el primero en ocuparlo habiendo nacido en América Latina, Francisco ya había sido clave en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Ahora ofrecía misas en La Habana, Holguín y Santiago de Cuba, venerando a la Virgen de la Caridad del Cobre.

En la visita, también sostuvo un encuentro privado con el líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

Pocos meses después, el Papa volvería a la Isla, esta vez para reunirse con el patriarca Kiril de la Iglesia Ortodoxa Rusa, un encuentro de alto nivel ecuménico que llevaba siglos sin ocurrir.

Durante 2022, las palabras de Francisco sobre Cuba y Raúl daban la vuelta al mundo:

«Yo quiero mucho al pueblo cubano. Tuve buenas relaciones humanas con gente cubana y también lo confieso: con Raúl Castro tengo una relación humana. Cuba es un símbolo. Cuba tiene una historia grande. Yo me siento muy cercano, incluso a los obispos cubanos».

6- Discurso en la Cumbre de las Américas

Raúl se convirtió en 2015 en el primer y único mandatario cubano en participar de una Cumbre de las Américas, certamen del que la Mayor de las Antillas fue excluida desde su primera edición, en Miami, 1994.

En Panamá, sede del séptimo cónclave, sorteó con humor y datos posturas solapadamente hostiles, como la del mandatario del país ístmico, anfitrión, y excedió el tiempo de presentación –ocho minutos–, multiplicándolo por las seis veces en las que se le negó la presencia a Cuba. La decisión, más que performativa, fue política.

El discurso recorrió la historia de Cuba y su asedio sistemático por Estados Unidos. Recalcó la particular hostilidad después del triunfo de la Revolución Cubana y desmontó la idea de que Cuba fuese un Estado patrocinador del terrorismo. Llamó a un cambio profundo en las relaciones hemisféricas, a un mayor compromiso con la situación en Haití y se posicionó junto al Gobierno de Venezuela, condenando la orden ejecutiva norteamericana que calificaba al chavismo como una «amenaza» para la seguridad nacional de Estados Unidos.

7- Reposicionamiento de Cuba como epicentro cultural del hemisferio

Durante sus años de gobierno, se dio un proceso de reconocimiento internacional de Cuba como uno de los epicentros de la cultura hemisférica. Entre lo más notorio estuvo la titulación de La Habana como «Ciudad Maravilla» del mundo actual, nomenclatura emitida por la fundación suiza New7Wonders en 2016.

En paralelo, aparecieron en el entorno cubano figuras mainstreams de la industria cultural de Occidente, desde actores y actrices de Hollywood, hasta bandas emblemáticas como los Rolling Stone.

Podría pensarse que esto se dio exclusivamente en el contexto del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, pero vale recordar que en 2009 se desarrolló el Concierto por la Paz, en el que tomaron escenario artistas internacionales como Danny Rivera, Juanes, Luis Eduardo Aute, Miguel Bosé, Olga Tañón y Víctor Manuel.

Desde lo deportivo, se consiguió el regreso de Cuba a la Serie del Caribe de beisbol en el año 2014. En 2015 se lograría el título.

8- Haití y África Occidental

«América Latina y el Caribe tiene una responsabilidad histórica y ética con esa república hermana», señalaba Raúl durante su discurso en la primera cumbre de la Celac, para referirse a Haití.

En esa ocasión recordaba que los profesionales de la Salud cubanos habían arribado al territorio vecino para apoyar a su población tras el terremoto de 2010, y que la presencia se había afianzado meses más tarde ante la epidemia de cólera desatada en medio del desastre.

Cuatro años más tarde, otros 256 profesionales cubanos llegaron a África Occidental para enfrentar el ébola, particularmente en Sierra Leona, Liberia y Guinea Conakry.

En paralelo, continuó la política de colaboración médica cubana planteada desde el comienzo de la Revolución, con fuerte presencia en naciones de América Latina y África.

(Tomado del Periódico Granma)