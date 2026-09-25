Realizan múltiples actividades como parte de la Jornada de la Cultura Tunera

Las Tunas.- La ciudad se engalana por estos días con múltiples actividades que celebran un nuevo aniversario de nuestra urbe y la cultura es uno de los sectores que más activo está en ese sentido, realizando numerosas acciones.

El evento literario Portus Patris y la Jornada Provincial de Concierto figuran entre las propuestas más gustadas, con lecturas de textos, presentaciones artísticas, exposiciones y diversas iniciativas.

Una de las citas hermosas devino la presentación de los maestros concertistas Argibaldo Acebo y Ramón Carlos Leyva en la sede del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), momento que terminó con las melodías de la orquesta de guitarras Isaac Nicola, una de las más prestigiosas de su tipo en el país, según conocedores de la materia. Difíciles piezas fueron interpretadas allí, conquistando los aplausos del público.

Por otro lado, se inauguran varias muestras de artes visuales y dos de las más destacadas han sido Despertar apocalíptico, de Luis García Hidalgo, en la galería de la Uneac, y Tejiendo una travesía de amor, de la joven artesana Rut Morales Rodríguez, exhibida en la casa de la cultura Tomasa Varona.

La primera constituye un acercamiento desde la técnica de la plumilla a temas que reflexionan sobre la necesaria protección del medio ambiente y el papel determinante que debe tener en ese sentido la especie humana. Así, aparecen en más de 15 cuadros figuras surrealistas y elementos simbólicos que fortalecen el mensaje de amor, paz y sentir ecológico.

Por su parte, la expo de Rut muestra una variedad de obras tejidas, desde vestidos, cortinas y tapetes, de carácter utilitario, hasta otros más artísticos como un barco, una telaraña y un accesorio para bebé, manualidades matizadas con la magia de la artesanía y el talento de la autora.

Otro de los momentos cumbres ha sido la remembranza a Antonio Borrego, uno de los escritores a quienes se les dedica el Portus Patris, organizado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS), y la premiación del concurso literario con su nombre, convocado por la Filial de Escritores de la Uneac aquí, cuya actual edición conquistó Herbert Toranzo con su poemario Te vendo mi autoría.

Como estas, otras acciones se realizan en diversas instituciones y espacios. Coloquios, tertulias, homenajes, conferencias y más, todo para agasajar a nuestra ciudad como parte de su cumpleaños y festejar por todo lo alto la Jornada de la Cultura Tunera.

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