Los Leñadores cierran la pretemporada con triunfo en Camagüey

Los Leñadores cierran la pretemporada con triunfo en Camagüey

Las Tunas.- El Estadio Cándido González de Camagüey fue escenario del último partido de preparación de los Leñadores de Las Tunas, quienes se impusieron 4×3 a los Toros camagüeyanos en un duelo de nueve entradas que mantuvo la tensión hasta el out final.

Los tuneros conectaron siete indiscutibles, aunque cometieron tres errores a la defensa, mientras que los locales ligaron ocho hits y fallaron en dos ocasiones.

La victoria correspondió al lanzador Sergio Fernández, respaldado por una ofensiva donde Yudier Rondón y Héctor Castillo destacaron como los más productivos.

Tras la conclusión oficial del encuentro, ambos equipos disputaron una entrada extra, en el que los verdirrojos volvieron a imponerse con pizarra de 2×1, reafirmando su dominio en la jornada.

En la alineación oficial de Las Tunas figuraron: Héctor Castillo (RF), Leonardo Josef (CF), Yudier Rondón (1B), Maikel Molina (BD), Deismel Hurtado (C), Luis Pérez (SS), Cristopher Vázquez (2B), Yudier León (3B) y Dany Luaces (LF).

Por su parte, Camagüey presentó a Jonathan Martínez (SS), Roberto Acevedo (RF), Yosbel Pérez (3B), Leonel Moas Jr. (CF), Alexander Ayala/Reynaldo Almanza (BD), Michael Thompson (LF), Yuri Fernández (2B), Yan Rey Pomares (1B) y Yasmany Velázquez (C).

Con este resultado, los Leñadores cerraron oficialmente su etapa de preparación y se declaran listos para afrontar la próxima Serie Nacional de Béisbol.

El próximo 29 de septiembre se realizará el abanderamiento oficial del equipo en la Plaza de la Revolución Vicente García, en la capital tunera, momento que marcará el inicio de una nueva campaña cargada de expectativas para la afición del Balcón del Oriente Cubano.

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