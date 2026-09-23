Potencia Universidad de Ciencias Médicas calidad en la formación de especialistas de la salud en Las Tunas

Potencia Universidad de Ciencias Médicas calidad en la formación de especialistas de la salud en Las Tunas

Las Tunas.- La Universidad de las Ciencias Médicas (UCM), de Las Tunas, desarrolla la actual etapa académica con las adecuaciones previstas para las carreras y formaciones que tiene a su cargo, como las residencias médicas que constituyen un modelo de formación en servicios.

La Doctora en Ciencias Yoanne Cordero González, directora de Posgrado de la UCM denotó que la formación de residentes en Las Tunas muestra un proceso organizado y orientado a la especialización médica, estomatológica y de enfermería.

«Cada residente cuenta con uno o varios tutores de formación o de trabajo, encargados de guiar su aprendizaje en los diferentes escenarios docentes. La educación en el trabajo constituye el eje fundamental del proceso formativo, que se desarrolla en hospitales, policlínicos y consultorios médicos.

«Todo esto combinado con actividades académicas, clínicas radiológicas, patológicas, epidemiológicas y discusión de casos, así como otras formas de organización, como conferencias, orientadoras, seminarios, talleres, entre otras.

«Los residentes profundizan en los métodos de investigación para elevar la efectividad de su labor y garantizar los nuevos conocimientos, para garantizar los niveles de calidad», aseveró.

El programa de formación de residentes a tiempo completo exige dedicación, permanencia y guardias durante un período de tres o cuatro años de residencia, según la especialidad, acotó Cordero González.

En ese orden detalló que como objetivo principal el proceso se dirige a formar especialistas de la salud, con alto nivel de desempeño, solidez en los principios éticos y morales y elevada calificación científico-técnico.

«De las 69 especialidades que se desarrollan en el país, en la UCM del territorio tiene lugar el proceso docente del posgrado en 59 especialidades, lo que representa el 100 por ciento de las posibles a realizar, de las cuales 48 son médicas, cinco estomatológicas y seis de Enfermería.

«De la totalidad, 55 se desarrollan a tiempo completo y solo cuatro a tiempo parcial, asumiendo la Atención Secundaria de Salud 53 y 6 la Atención Primaria entre las que figuran Medicina Familiar, Estomatología General Integral (EGI), Periodoncia, Ortodoncia, Prótesis Estomatológica y Enfermería Comunitaria Integral.

«Respecto a la cantidad de residentes en formación, que al cierre de agosto registraban 751 residentes, 109 en la filial de Ciencias Médicas de Puerto Padre y 642 en la Facultad de Ciencias Médicas Doctor Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta, a los cuales que se suman la matrícula de los recién graduados de Medicina, Estomatología y Enfermería, ascendiendo en su totalidad a unos 950 residentes».

Explicó además que «aún permanece abierto el proceso de matrícula. Se está ofertando en las especialidades del plan de formación vigente hasta el 31 de diciembre, que pueden optar los especialistas de Medicina Familiar e igual oportunidad tienen los de EGI y de Enfermería».

La máxima representante de la dirección de posgrado de la UCM , añadió que la casa de altos estudios tiene 19 especialidades evaluadas por la Junta de Acreditación Nacional, de ellas 10 ostentan la categoría superior de Excelencia y nueve Certificadas.

Cada 23 de septiembre en honor a William Halsted, pionero de las residencias médicas junto a William Osler, fundador del primer programa de formación, se conmemora el Día del Médico Residente, profesionales que desarrollan conocimientos y destrezas propios de su especialidad en un ámbito de práctica real.

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