Mantiene Las Tunas situación epidemiológica de seguridad en el canal endémico

Las Tunas.- La comunidad debe convertirse en protagonista ante el control, la eliminación y la vigilancia permanente contra el Aedes Aegypti, mediante la modificación de la calidad del saneamiento ambiental y el comportamiento humano al nivel domiciliar, afirmó Yumara Acosta García, directora del Centro Provincial de Higiene, epidemiología y Microbiología.

«En el Programa de Vigilancia y Lucha Antivectorial al cierre de la semana 20, la provincia mantiene el canal endémico en situación de seguridad, con la puesta en práctica de una estrategia para su control que fortalece las acciones en la actual etapa de incremento de las lluvias y las altas temperaturas».

En declaraciones exclusivas la dirigente aseveró que “se han detectado mil 455 locales, disminuyendo la focalidad en un 35.7 por ciento en comparación con igual período del ciclo anterior”.

«En la etapa el proceso de abatización alcanza más de 192 mil locales, y el control biológico registra mil 998 depósitos tratados hasta la fecha», agregó la galena.

Comentó que en el quinto ciclo del actual año las manzanas reiterativas muestran su comportamiento en un 8.7 por ciento, e inciden en el indicador las áreas de salud Gustavo Aldereguía, del municipio Las Tunas, Arcos Luque, de Bartle, y Jobabo.

En otro orden subrayó que «hasta la fecha se han enviado al Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri dos muestras para la vigilancia molecular de Oropouche, 12 de Chikungunya y 108 de Dengue, de este último se determinó en la provincia la circulación del serotipo D4».

Como parte del plan de medidas para la prevención y enfrentamiento a las arbovirosis explicó «se mantienen las jornadas de higienización, las pesquisas activas en las manzanas más complejas y el acceso a viviendas cerradas para el tratamiento antivectorial.

En ese orden refirió además que «se cumple la realización del autofocal y la declaración de colectivos laborales libres del Aedes Aegypty, mientras se vigilan las normas sanitarias en los centros de trabajo con riesgos».

Respecto a las acciones desarrolladas en el período detalló «se realiza la búsqueda activa de casos sospechosos de arbovirosis y el tratamiento focal con contenedores de abate y tratamiento biológico en las manzanas estratificadas de alto riesgo entomoepidemiológico.

«También mantienen el bloqueo de casos a los sospechosos de arbovirosis en las primeras 24 horas, se intenciona la revisión de los tanques elevados e inaccesibles, e incrementan las acciones de promoción y educación para la salud con énfasis en audiencias en las comunidades».

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