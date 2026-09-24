Apuesta Colombia por impulsar la producción de alimentos

Colombia, Las Tunas.- Avanzar en la producción de alimentos constituye uno de los principales propósitos del municipio de Colombia durante el último cuatrimestre del presente año.

Fomentar el desarrollo agrícola en cada una de las formas productivas es el objetivo que persiguen los productores del territorio. En ese empeño aprovechan las lluvias registradas en los últimos meses para la siembra de cultivos varios de ciclo corto, capaces de generar cosechas rápidas con destino directo a la población.

La utilización de la tracción animal se consolida como una alternativa viable y en ascenso. El aprovechamiento de las yuntas de bueyes permite mantener las labores agrícolas ante la carencia de combustibles, situación agravada por las limitaciones energéticas que enfrenta el país.

A tono con las 176 medidas económicas aprobadas recientemente por el Estado Cubano, la producción de alimentos constituye una prioridad. En el municipio de Colombia se trabaja para impulsar proyectos, fortalecer alianzas con las nuevas formas de gestión económica, productores de avanzada y cubanos residentes en el exterior.

Como parte de esta estrategia de desarrollo, y con el respaldo de la contribución territorial, la Asamblea Municipal del Poder Popular aprobó un nuevo financiamiento destinado a incrementar y mejorar la masa vacuna mediante la cría y el mejoramiento genético en la zona de Santa Rosalía, de reconocida tradición ganadera.

Asimismo, varias fincas cuentan con respaldo de energía renovable, lo que permite a los productores ampliar las áreas de cultivo sin depender del Sistema Eléctrico Nacional. Esta alternativa contribuye a incrementar la entrega de viandas, hortalizas y granos en beneficio de la población y fortalece una actividad que constituye una prioridad para la seguridad alimentaria del país.

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