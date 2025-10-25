26 de Oct de 2025

Activa Salud Pública medidas de vitalidad del sector ante Melissa

25 de Oct de 2025
 - Yami Montoya
   191
Las Tunas.- Los trabajadores de Salud Pública de Las Tunas mantienen activas las medidas de vitalidad del sector para asegurar la vida de las personas desde la asistencia médica ante el organismo meteorológico Melissa, detalló la doctora Yumara Acosta García, directora en función de la Dirección General de Salud.

Explicó que «en esta oportunidad el subgrupo del sector, integrado por cuatro comisiones, revisa cada medida establecida en el plan de enfrentamiento a desastres y sobre todo a tormentas tropicales y ciclones.

«Tras un recorrido por los ocho municipios constataron el resguardo de pacientes, evaluaron los recursos humanos y materiales para enfrentar este fenómeno, además de determinar el número de zonas de inundaciones a nivel de municipio y los equipos básicos de salud y el personal que va a estar en cada lugar de difícil acceso», añadió la máxima representante del sector sanitario en la provincia.

«A esta acción incorporaron los directores de instituciones sociales, el Centro Psicopedagógico provincial, los hogares de ancianos, y maternos, las clínicas estomatológicas, junto a los principales funcionarios para determinar el trabajo a fin de garantizar los protocolos en los servicios asistenciales.

«Evaluamos además las gestantes e infantes en esas zonas de vulnerabilidad, las personas que están bajo tratamiento renal y los ancianos solos, así como los puntos de evacuación para el control sanitario a través de la inspección sanitaria estatal, además de facilitar el tratamiento adulticida a cada centro de evacuación y los recursos médicos y de enfermería en estos lugares».

Acotó la directiva que «revisaron el transporte sanitario y los carros alternativos en cada municipio, las guardias médicas en los días más complejos, mientras puntualizaron los equipos de guardia y las brigadas médicas quirúrgicas en cada hospital, en tanto laboran para descentralizar las salas para enfrentar esta situación con el menos número de camas ocupadas», refirió.

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

No podemos hacer gastos innecesarios pero tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos que utilizar en función de salvar las vidas humanas», así reflexionó el Presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección reunido en completa composición como establece la fase de alerta.

Embalse Las Mercedes en «Colombia» con capacidad para recibir lluvias

El presidente del Consejo de Defensa Municipal en Colombia, Yandry Otaño Guerra, y el vicepresidente, Elvis Espinosa García, constataron que el embalse Las Mercedes, mayor reservorio de agua del territorio, se encuentra al 40 por ciento de su capacidad, por lo que bien pudiera asimilar un gran volumen de agua tras el posible paso del huracán Melissa por la zona oriental de Cuba.

Profesionales de Las Tunas, solidarios hacia La Habana

El personal de Enfermería, que desempeña un papel importante en las instituciones sanitarias, se distingue hoy por muestras de solidaridad y humanismo en un grupo de profesionales de Las Tunas que se trasladaron a la capital del país, en apoyo a labores asistenciales.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil declara fase de alerta para el oriente de Cuba

En su nota informativa no 2 sobre la Tormenta Tropical Melissa, emitida al mediodía de este sábado, el Estado Mayor de la Defensa Civil estableció la fase de Alerta desde las 15:00 horas para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey y la Fase Informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

