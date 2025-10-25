Activa Salud Pública medidas de vitalidad del sector ante Melissa

Las Tunas.- Los trabajadores de Salud Pública de Las Tunas mantienen activas las medidas de vitalidad del sector para asegurar la vida de las personas desde la asistencia médica ante el organismo meteorológico Melissa, detalló la doctora Yumara Acosta García, directora en función de la Dirección General de Salud.

Explicó que «en esta oportunidad el subgrupo del sector, integrado por cuatro comisiones, revisa cada medida establecida en el plan de enfrentamiento a desastres y sobre todo a tormentas tropicales y ciclones.

«Tras un recorrido por los ocho municipios constataron el resguardo de pacientes, evaluaron los recursos humanos y materiales para enfrentar este fenómeno, además de determinar el número de zonas de inundaciones a nivel de municipio y los equipos básicos de salud y el personal que va a estar en cada lugar de difícil acceso», añadió la máxima representante del sector sanitario en la provincia.

«A esta acción incorporaron los directores de instituciones sociales, el Centro Psicopedagógico provincial, los hogares de ancianos, y maternos, las clínicas estomatológicas, junto a los principales funcionarios para determinar el trabajo a fin de garantizar los protocolos en los servicios asistenciales.

«Evaluamos además las gestantes e infantes en esas zonas de vulnerabilidad, las personas que están bajo tratamiento renal y los ancianos solos, así como los puntos de evacuación para el control sanitario a través de la inspección sanitaria estatal, además de facilitar el tratamiento adulticida a cada centro de evacuación y los recursos médicos y de enfermería en estos lugares».

Acotó la directiva que «revisaron el transporte sanitario y los carros alternativos en cada municipio, las guardias médicas en los días más complejos, mientras puntualizaron los equipos de guardia y las brigadas médicas quirúrgicas en cada hospital, en tanto laboran para descentralizar las salas para enfrentar esta situación con el menos número de camas ocupadas», refirió.

