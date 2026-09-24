Leñadores y Toros reeditan su duelo preparatorio en el «Cándido González»

Leñadores y Toros reeditan su duelo preparatorio en el «Cándido González»

Las Tunas.- El béisbol volverá a ser protagonista este jueves 24 de septiembre, cuando los Toros de Camagüey y los Leñadores de Las Tunas se midan en un tope preparatorio en el Estadio Cándido González.

El partido, de carácter amistoso, servirá como vitrina para que los cuerpos técnicos evalúen el estado físico de sus peloteros, ensayen variantes tácticas y den oportunidad a jóvenes talentos.

Se prevé la utilización de los principales lanzadores y la rotación de jugadores de posición, en dependencia del desarrollo del encuentro.

La cita llega apenas unos días después del vibrante duelo celebrado en Amancio, donde Toros y Leñadores igualaron a dos carreras en nueve entradas en el Estadio Gilberto Ferrales.

Aquel choque, que reunió a niños, jóvenes y adultos en un ambiente festivo, dejó claro que la pasión por la pelota sigue encendida en cada rincón del oriente cubano.

En el «Cándido González», los seguidores del béisbol podrán observar de cerca a figuras consolidadas y a jóvenes promesas que buscan abrirse paso en la Serie Nacional, justo antes del inicio de la temporada beisbolera cubana.

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