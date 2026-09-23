Parlamentarios cubanos chequean en Las Tunas cumplimiento de las transformaciones económicas y sociales

Las Tunas.- Con el propósito de acompañar y controlar la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales en las estructuras municipales del Poder Popular, llegó a la provincia de Las Tunas un grupo de trabajo de la Asamblea Nacional, encabezado por Carlos Rafael Fuentes León, presidente de la Comisión de Órganos Locales del Parlamento Cubano.

En un primer momento, los visitantes se reunieron con el Consejo de Gobierno, los presidentes de las Asambleas Municipales, intendentes, directores de organismos y otros dirigentes, con los que intercambiaron ideas para reforzar el control popular e incrementar la participación de los tuneros en las acciones que se acometen en los territorios.

Destacaron que los diferentes ejes temáticos de las actuales transformaciones se nutrieron de procesos diseñados en el país como los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, el Programa de Gobierno y las medidas para recuperar la agricultura y la actividad azucarera, entre otros.

En el debate con los presentes, los representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular exhortaron a consolidar las exportaciones y la sustitución de importaciones, impulsar los encadenamientos con las formas de gestión no estatal y acometer otras labores para mejorar la economía a corto y mediano plazos.

El presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ramón Aguilar Betancourt, se refirió a la importancia de la tierra para el desarrollo local y reflexionó sobre el rol de los productores de alimentos como los entes más valiosos de las zonas rurales y la urgencia de implementar las nuevas legislaciones para la actividad agropecuaria.

Durante la jornada, los parlamentarios sostuvieron intercambios con trabajadores de organismos y entidades, así como en consejos populares de los municipios de Las Tunas y Majibacoa. En este último territorio se reunieron con los presidentes de los Consejos Populares y directores de entidades. También visitaron formas de gestión no estatal, la comunidad de Blanca Rosa y otros objetivos, sobre los que ampliaremos próximamente.

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